Cos Sarrabus-San Marzano 2-0: blaugrana falcidiati dalle assenze

Mal di trasferta per il San Marzano, che contro la Cos Sarrabus Ogliastra incassa la terza sconfitta esterna consecutiva. Un ko indolore solo sul piano della classifica, tenendo conto che ai blaugrana manca un solo punto per ottenere l'aritmetica salvezza in Serie D.

Numerose le assenze tra i blaugrana. Restano a casa lo squalificato Chiariello, oltre agli infortunati Bruno, Di Gennaro, Ziello e Allegretti. E in extremis Zironelli deve pure fare i conti con i forfait di Altobello e La Gamba. Difesa in emergenza, dunque, col centrocampista Favo che arretra in terza linea.

Sembra partire bene il San Marzano con un'iniziativa del solito Camara, poi sono i padroni di casa a farsi preferire per concretezza. A metà frazione Ladu sblocca il risultato e dopo un paio di minuti gli ospiti recriminano per un fallo in attacco ravvisato dall'arbitro che vanifica il gol del possibile pareggio.

Imprecisi i blaugrana nelle due più nitide chance fino all'intervallo.

Nella ripresa Cevers salva il risultato al 3' ma nulla può sulla rapida ripartenza che al 13' porta al raddoppio ancora firmato da Ladu, che era andato in gol anche nella gara d'andata. Pochi minuti dopo i primi cartellini rossi. Piredda e Marotta finiscono anzitempo negli spogliatoi per reciproche scorrette, poi la Cos resta in 9 per il doppio giallo a Sulis. Il San Marzano si fa vivo al 42' con Ferrari, che però trova ancora una volta un palo sulla sua strada così come accaduto già contro Budoni e Nuova Florida. In pieno recupero Cevers evita il tris ma non la sconfitta sulla conclusione di Demontis.