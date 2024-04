Cavese-San Marzano si gioca alle 17: nuove visite per Antonelli

Il Dipartimento Interregionale, su richiesta delle due società, ha disposto lo slittamento alle 17 del fischio d'inizio per la gara tra Cavese e San Marzano, in programma domenica allo stadio Simonetta Lamberti. Ultima di regular season nel girone G di Serie D, con entrambe le squadre che hanno già tagliato i rispettivi traguardi stagionali. Prevista ancora una volta una grande cornice di pubblico per un'ulteriore domenica di festa per la promozione degli aquilotti in Lega Pro.

Intanto dall'infermeria biancoblu arrivano novità relative al centrocampista Antonelli.

Il calciatore era uscito in barella nel corso della gara esterna con l'Anzio. In uno scontro fortuito con un avversario ha rimediato diverse microfratture al volto e nelle prossime ore dovrà sottoporsi a ulteriori controlli medici per accertare l'esatta entità dei danni subiti.

Sarà anche stabilita una data per un intervento di chirurgia maxillo-facciale reso necessario dalle conseguenze dello scontro di gioco. Già domenica scorsa Antonelli aveva dovuto far ricorso alle cure ospedaliere e dovrà tornare per un nuovo consulto al San Camillo di Roma.