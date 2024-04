Gelbison-Gravina 2- 2: alla doppietta di Croce risponde Da Silva

Per la Gelbison si chiude la stagione casalinga con un pareggio. I cilentani hanno provato a vincere con il Gravina e nella prima frazione hanno fatto incanalare la sfida sui binari giusti grazie alla doppietta del bomber Antonio Croce, la prima rete al 16' di testa dopo un assit di Ferrante e il raddoppio dopo 4' approfittando di un retropassaggio errato di Lauria, ha beffato per la seconda volta Schulz.

E sul 2-0 per i rossoblù di Erra, si va al riposo. Nella ripresa entra in scena il Gravina e soprattutto il bomber brasiliano Da Silva, che al 18' cn un tiro secco batte Milan, e dopo altri dieci minuti firma la sua doppietta fissando il punteggio sul definitivo 2-2.

Un pareggio che non muta la situazione della Gelbison che aveva già blindato la salvezza, e domenica chiude in trasferta sul campo della Fidelsi Andria, mentre per i pugliesi del Gravina ci sarà ancora una giornata per mantenere la categoria ed è attesa dal derby Manfredonia.