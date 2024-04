Santa Maria Cilento-Paganese: vincere il derby per continuare a sperare

La vittoria ottenuta dal Santa Maria Cilento sul campo del Fasano, tra l'altro la prima del girone di ritorno per i giallorossi del tecnico Gianluca Esposito, è servita a tenere accesa la speranza per tentare fino all'ultimo di riuscire nella difficilissima impresa di evitare la retrocesione diretta, ma poichè questo possa accadere è necessario un altro blitz sul campo della Paganese nel derby provinciale.

Gli azzurro stellati, non hanno più niente da chiedere alla stagione per cui le motivazioni potrebbere essere maggiori per i cilentani, il cui destino è legato però, anche all'esito dei risultati delle antagoniste che la precedeno. Esposito, non presenta defezioni e schiererà il 4-3-3. La gara si gioca al Torre, fischio d'inizio fissato per le ore 15 arbitra Laganaro di Genova