Angri-Paganese 1-0: i grigiorossi sperano

Un derby risolto dalle maggiori motivazioni. Vince l'Angri di misura contro una Paganese da oggi aritmeticamente salva nonostante la sconfitta. Mansour risolve un match che nel primo tempo, almeno in termini di occasioni create, ha viaggiato sui binari dell'equilibrio. Prima di vedere, nella seconda frazione, un Angri molto più carico alla ricerca del possibile raddoppio.

Ascione inaugura il taccuino delle occasioni calciando alto. Meglio non fanno sul fronte opposto Faiello e Langella. A metà frazione Mansour finalizza in rete una rapida azione confezionata da Ascione. Ottenuto il vantaggio i doriani si sciolgono ma mancano il raddoppio sul finire di frazione, con Grimaldi che sbarra la strada a Fabiano.

Nella ripresa c'è un monologo grigiorosso. Ascione, De Marco e ancora Mansour mancano il bersaglio grosso. Grimaldi mette una pezza al tentativo dell'under Mettivier, poi oppone un gran riflesso sulla conclusione di Giorgio. Ancora doriani pericolosi con Ascione, che reclama un rigore per un presunto tocco di mano della difesa liguorina, non ravvisato tuttavia dall'arbitro. L'ultima chance è sui piedi di Palmieri, ma il portiere Grimaldi tiene alto il voto in pagella e limita i danni per i suoi.

Fa festa ovviamente l'Angri, che approccia con maggiore ottimismo alle ultime due uscite della regular season dopo le due vittorie consecutive. Il calendario propone due scontri diretti fondamentali, in trasferta contro il Gallipoli e in casa con il Barletta. Sfide da non steccare per poter coltivare speranze di salvezza diretta dopo aver corso seriamente il rischio di retrocedere in Eccellenza senza passare nemmeno per i playout.