Angri-Santa Maria 0-0: Longo sbaglia un rigore

Termina a reti inviolate la sfida salvezza tra Angri e Polisportiva Santa Maria ma sono i grigiorossi a mordersi i gomiti per l’occasione sprecate. La squadra di mister Liquidato mostra voglia di conquistare i tre punti ma paga a caro prezzo il calcio di rigore fallito da Longo al 20’ del primo tempo.

Il portiere ospite Spina si erge in seguito a protagonista opponendo grandi riflessi sul colpo di testa dello stesso Longo.

Ci sono occasioni su entrambi i versanti, con il Santa Maria che si fa vivo nell’ultima parte del primo tempo provandoci senza successo con Di Fiore, Ventura e Catalano.

Nella ripresa, dopo timide schermaglie su entrambi i versanti, è ancora l’Angri ad avere la migliore chance con Ascione, che si invola sulla corsia esterna e conclude con un diagonale che esce di un soffio sul fondo. Catalano e Ferrante pungono dalle parti di Palladino, ma la giornata no dei padroni di casa si conferma al 37’ quando è il palo a salvare Spina sulla conclusione di Palmieri.

Pochi minuti dopo l’ultimo sussulto del match, con Palladino che evita una clamorosa beffa deviando in angolo una nuova conclusione di Catalano. Il pari serve a ben poco a entrambe le squadre. La Polisportiva Santa Maria resta ultima a quota 22 punti, mentre per l'Angri è un contentino misero quello di aver incrementato a 5 punti il vantaggio sul Bitonto, penultimo in graduatoria.