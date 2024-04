Flaminia-San Marzano 1-0: salvezza rinviata

Il San Marzano esce sconfitto dalla gara esterna con la Flaminia Civita Castellana. Punteggio finale di 1-0 in favore dei padroni di casa, che trovano la rete al minuto 11 del primo tempo su una errata lettura difensiva dei blaugrana. Su lancio dalle retrovie, infatti, il centravanti De Cenco spizza per il rapido inserimento di Sirbu che aspetta l'uscita di Cevers e lo batte con un preciso diagonale.

Lo stesso Sirbu ci riprova in prima persona in due circostanze, prima di servire un assist al bacio per De Cenco che spreca con Cevers in uscita. Il San Marzano prova a reagire nella parte finale del primo tempo ma non crea troppe ansie ai padroni di casa.

Al 1' della ripresa Cevers tiene a galla i suoi con una provvidenziale uscita a stoppare un contropiede, poi crescono gli ospiti. Zironelli alza il baricentro con gli ingressi di Marotta e Bacio Terracino.

E proprio Marotta a metà frazione colpisce la traversa su una sventola dal limite dell'area. Arrivano altre conclusioni ma emerge la mancanza di adeguati rifornimenti al centro per Ferrari, costretto a ripiegare spesso a trequarti per cercare palloni giocabili.

Nel finale i blaugrana rischiano ancora su rapide ripartenze ma il punteggio resta fermo sull'1-0. Un ko non certo pesante per la squadra di Zironelli, che rinvia il discorso con la salvezza aritmetica ma conserva comunque 8 punti di margine sulla zona playout.