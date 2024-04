Ragusa-Portici 4-0: azzurri travolti, due gol per tempo

Troppo Ragusa, Portici non pervenuto. Non c’è partita allo stadio Aldo Campo: finisce 4-0 per i padroni di casa, che travolgono gli azzurri di Condemi con due gol per tempo (foto Asd Ragusa Calcio). Gara già indirizzata dopo undici minuti, quando Romano profitta di una serie di rimpalli in area e corregge in rete per l’1-0 siculo; il raddoppio arriva alla mezz’ora nel segno di Reinero. Il colpo è di quelli pesanti per il Portici, che arriva all’intervallo con il doppio svantaggio sul groppone.

Nella ripresa è ancora il Ragusa a trovare la via del gol, per altre due volte. Il tris arriva ad inizio frazione nel segno di Cess, il definitivo 4-0 – invece – allo scadere e porta il sigillo di Ejjaki.

Distanze sostanzialmente inalterate in zona playout: gli azzurri restano a -3 dalla Sancataldese, mantenendo il +3 sulla quintultima, adesso il Locri.