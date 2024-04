La città perde pezzi. Palazzi che si sgretolano; cornicioni che si polverizzano; intonaci che cadono e strade che sprofondano. Da quasi un anno i cittadini di Torre del Greco vivono nell'incubo di crolli e sopportano i disagi di un territorio trascurato per troppo tempo, di un patrimonio immobiliare obsoleto e sottoservizi colabrodo e fatiscenti. L'ultimo pericolo l'hanno scampato, ieri mattina, i residenti di via Cappuccini e in particolare una donna di 52 anni che è finita al pronto soccorso dell'ospedale Maresca per le ferite riportate durante il crollo di un cornicione. Poteva andare peggio. Per fortuna, però, se l'è cavata con un grande spavento e alcune escoriazioni. Trasportata al nosocomio di via Montedoro, è stata dimessa dopo poche ore.

APPROFONDIMENTI Pozzuoli, follia al pronto soccorso, aggredita un'infermiera Marano, in fiamme vicino gli spogliatoi dello stadio comunale Parco Verde di Caivano, De Luca: «Qui un vero e proprio polo ospedaliero»

I calcinacci sono caduti dalla facciata di un vecchio palazzo al civico 46, in pieno giorno. La strada che fa parte del perimetro del centro storico, è una via di collegamento strategica e di solito viene attraversata da auto, mezzi pesanti e molti pedoni diretti alle cosiddette piazzette, ovvero aree mercatali all'aperto. Sul posto, in via Cappuccini, sono arrivati i carabinieri e gli agenti di polizia municipale che hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco: la squadra 19 B, giunta dalla centrale operativa di via Calastro, ha disposto la chiusura al traffico della via e ha provveduto a spicconare le parti di cornicione pericolante. Dopo i sopralluoghi dei tecnici comunali la strada dovrebbe essere riaperta al traffico al massimo entro le prossime ventiquattro ore.

Ma l'incidente di via Cappuccini è solo l'ultimo di una serie iniziata a luglio dell'anno scorso con il drammatico crollo di una palazzina in corso Umberto che ha travolto e ferito diverse persone. E non solo: appena due settimane fa i pompieri sono stati costretti a intervenire in via Diego Colamarino per la caduta di calcinacci dal cornicione di un palazzo che fa angolodove è stato necessario transennare la zona e bloccare per due giorni l'accesso in via Diego Colamarino, Salvator Noto e piazza Santa Croce. Un vero dramma per gli automobilisti che stanno facendo i conti con i cantieri per la sistemazione di sottoservizi, asfalto, marciapiedi e arredi urbani in diverse zone della città e per il divieto di transito, dove si attende ormai da nove mesi il dissequestro del palazzo crollato e la riapertura della strada ormai ridotta a dormitorio e discarica, con buona pace di tanti negozi che, purtroppo, rischiano il fallimento. Qualche mese fa, invece, il dramma si è sfiorato in via Litoranea dove si è aperta una voragine sul marciapiedi a ridosso del mare.Intanto il problema dei crolli rischia di ripetersi all'infinito. Al momento non esiste un censimento o una mappatura sulla condizione di tutti gli edifici di proprietà privata. Lo conferma il vicesindaco diMichele Polese, che è anche assessore al Patrimonio del Comune. «Per capire come sta la situazione», dice Polese, «servirebbe la mappatura di tutti gli immobili che hanno necessità di essere rimodernati e messi in sicurezza. Questo lavoro non è stato fatto neanche quando, in passato, potevano essere utilizzati gli strumenti finanziari messi a disposizione dallo Stato proprio per consentire ai privati, attraverso i contributi, di eliminare i pericoli».