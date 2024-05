Europee 2024, completata la presentazione liste: c'è Sgarbi con Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia al Sud

Si è conclusa alle 20 la seconda giornata di consegna delle liste per le Elezioni Europee 2024. Nella giornata di ieri avevano depositato le liste quasi tutti i partiti: Forza Italia e Lega per il centrodestra, Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra per il centrosinistra. Oltre a questi, alla Corte d’Appello di Napoli per la circoscrizione Sud, avevano consegnato le liste anche “Libertà”, il gruppo di liste guidato dall’ex sindaco di Messina Cateno De Luca, “Alternativa Popolare”, movimento del sindaco di Terni Stefano Bandecchi e la lista “Partito Animalista - Italexit”.

Nella giornata di oggi sono arrivate le altre liste attese: quella di Fratelli d’Italia e le due compagini centriste di Azione e di “Stati Uniti d’Europa”, la formazione politica che unisce Italia Viva, +Europa, socialisti e altre compagini centriste, e la lista “Terra, libertà e dignità” di Michele Santoro.

Non mancano, però, le sorprese. Presentano le loro liste anche il movimento di estrema destra di Forza Nuova, Democrazia Sovrana e Popolare, Italia dei diritti e Unione cattolica italiana.

FRATELLI D’ITALIA

Le sorprese si registrano in particolare in Fratelli d’Italia. Il nome atteso dalle buone relazioni con gli industriali, alla fine, non è stato espresso. Rispetto alle aspettative, invece, è candidato al Sud Vittorio Sgarbi. Tra gli assenti, spicca il nome del consigliere regionale Massimo Grimaldi. Non c’è in lista nemmeno Mariagrazia Di Scala. È Giorgia Meloni “detta Giorgia” la capolista. Il nome di Sgarbi è inserito in diciassettesima posizione. Tra i campani, in lizza ci sono Antonio Ambrosio, Raffaella Docimo, l’irpina Ines Fruncillo e l’ex sindaco di Pagani Alberico Gambino.

AZIONE

Grandi manovre anche al centro. Nella lista di Azione di Calenda salta all’ultimo la candidautra dell’ex consigliere regionale Luigi Bosco. Al suo posto ci sarà il consigliere regionale e leader regionale del partito Giuseppe Sommese. Sarà proprio Calenda a guidare la lista, seguito dall'ex ministro Elena Bonetti. In terza posizione figura l'ex presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella. In corsa anche l'europarlamentare uscente Giosi Ferrandino, che aveva posto una sorta di veto sulla candidatura di Bosco. Nome forte tra i calendiani anche quello del salernitano Gigi Casciello, molto vicino a Mara Carfagna. Chiude la lista Barbara Preziosi, ex coordinatrice di Italia viva a Napoli e assessore della municipalità di Chiaia, che nei giorni scorsi ha lasciato il partito di Renzi.

STATI UNITI D'EUROPA

A proposito di Stati Uniti d’Europa, sarà candidato al Sud anche l’ex premier. A guidare la lista di “Stati Uniti d’Europa” sarà il segretario del Partito socialista italiano, Enzo Maraio.In lista anche l'assessore all'Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, la moglie del sindaco di Benevento Clemente Mastella, Sandra Lonardo Mastella, l’ex ministro all'Agricoltura, Teresa Bellanova e l'ex assessore alla Cultura della Regione Campania, Caterina Miraglia, mamma del neo-leader cittadino di Italia Viva Stanislao Lanzotti.

LISTA SANTORO

Presentata anche la lista “Terra, Pace e Dignità” di Michele Santoro. Oltre all'ex conduttore Rai, in lista anche l’avvocato Domenico Ciruzzi e l’eurodeputato uscente Piernicola Pedicini.