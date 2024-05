Afragolese Soccer, niente biglietti ospiti per la partita con la Caivanese

Nella mattinata di oggi, presso il Palazzo di Governo, convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Vice Prefetto Vicario, Gaetano Cupello, cui hanno preso parte l’Assessore alla Legalità del Comune di Napoli e i rappresentanti dei vertici provinciali delle Forze dell’ordine.

È stata affrontata la tematica connessa all’incontro di calcio “Afragolese Soccer - Boys Caivanese”, valido per il Campionato di promozione Girone A, da disputarsi nella giornata di domani, sabato 4 maggio 2024, presso lo stadio comunale di Afragola sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

In considerazione della circostanza che lo stadio ospitante la competizione sportiva è attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione che rendono temporaneamente inagibile il settore riservato agli ospiti e che, pertanto, la commistione tra le due tifoserie - costrette a condividere uno spazio limitato - potrebbe causare intemperanze o sfociare in turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica, è stato concordata l’adozione di un provvedimento prefettizio, ex art.2 del T.U.L.P.S., di divieto di vendita/distribuzione gratuita dei tagliandi ai residenti nel Comune di Caivano.