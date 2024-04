I due aggressori sono marito e moglie: quest'ultima era arrivata al pronto soccorso intorno alle due per una colica renale. Ricevuto il codice verde, era stata presa in carico da medici e infermieri. Poi le violenze. Prima l'uomo e poi la donna hanno dato in escandescenza, forse perché stufi di attendere i tempi previsti dai protocolli. La paziente, in particolare, si è accanita contro un'operatrice socio-sanitaria che ha riportato un trauma cranico che l'ha costretta, a sua volta, a ricorrere alle cure dei medici. L'intera scena è stata ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza installate all'interno e all'esterno dell'ospedale.



Dopo l'aggressione la coppia si è data alla fuga a piedi, con la donna che è scappata con l'ago dell'accesso venoso ancora al braccio. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Pozzuoli che hanno acquisito le immagini dalle telecamere, le testimonianze dei colleghi della vittima e avviato indagini per risalire all'identità della coppia di coniugi. Per l'operatrice aggredita invece i medici hanno diagnostico una prognosi di due giorni.