Il cerchio si sta stringendo. Auteri sta per dirimere gli ultimi dubbi relativi alla formazione anti-Juve Stabia. Anche se, per la verità, le indecisioni rischiano di aumentare. Ieri il tecnico ha provato con insistenza nel tridente Ciano al posto di Ciciretti. La sensazione è che sia testa a testa tra i due e che nelle ultime ore l'ex Marcianise abbia recuperato terreno dopo essere finito indietro nelle gerarchie. Auteri dà retta anche alle sensazioni che i singoli interpreti gli trasmettono durante la settimana. Guadagnano credito Capellini e Karic, che potrebbe essere le due sorprese (ma neanche tanto) in difesa e a centrocampo.

Ma conoscendo l'allenatore siciliano, non bisogna mai dare nulla per scontato. Le opzioni sono tante e diverse, e in tutti i reparti ci sono ballottaggi. Lo svedese di origine bosniaca è quello che più si avvicina, per caratteristiche, al partner ideale di Nardi. Auteri, infatti, a gennaio aveva chiesto un centrocampista di rottura (Iannoni del Perugia, in prestito dalla Salernitana), un interditore puro alla Hetemaj che in rosa non c'è. A Karic con il Monterosi è stato preferito Talia, ma potrebbe aver contribuito anche il fatto che l'ex Virtus Entella e Avellino aveva lamentato un problema al collo e pertanto aveva saltato la rifinitura.

Come pure potrebbe aver influito la prestazione non brillantissima con il Monopoli (avvicendato dopo 57'). A sinistra Masciangelo dovrebbe aver finalmente ricevuto l'investitura, l'unica variabile potrebbe essere lo spostamento Improta a sinistra con Berra avanzato a destra e Capellini-Terranova-Pastina dietro, oppure potrebbe giocarsi la carta Carfora a destra. Tutti disponibili tranne lo squalificato Simonetti e l'infortunato Lanini. Quest'ultimo fa progressi: ieri dopo il lavoro in palestra, si è recato sul campo per fare dei salti che gli permettessero di testare la tenuta della caviglia.

Intanto con Turris-Avellino in programma stasera, il Benevento domani scenderà in campo già conoscendo il distacco dagli irpini. In caso di vittoria di questi ultimi, la situazione di classifica si capovolgerebbe e la squadra di Pazienza si porterebbe una lunghezza avanti ai giallorossi scavalcandoli. A quel punto, un eventuale mancato successo con le «vespe» comprometterebbe il secondo posto e metterebbe l'Avellino in una posizione di forza. Perché nel derby di lunedì 15 al «Partenio Lombardi», ai padroni di casa basterebbe anche il segno «X» per restare secondi davanti al Benevento. In caso di arrivo a pari punti, prevarrebbe lo scontro diretto e diventerebbe determinante il blitz irpino al «Ciro Vigorito» dell'andata. Se il Benevento si imponesse nella tana dei «lupi» ma poi si finisse ugualmente a pari punti, considerata l'equivalenza negli scontri diretti, farebbe fede la differenza reti, anche questa nettamente a favore dell'Avellino (+28 contro +10).

Ancora fiacca la prevendita in casa giallorossa, mentre va a gonfie vele quella del settore ospiti: finora sono 853 i tagliandi emessi per i sostenitori della Juve Stabia, che hanno superato quota mille Fidelity Card acquistate, raddoppiando le 500 che avevano collezionato fino a 2 giorni fa. I tifosi di casa per ora sono in tutto (oltre ai 3.740 abbonati) 344, frutto dei 70 che hanno acquistato la «Promo 2 gare» (Stabia e Latina) e dei 270 che ha preso il ticket solo per la Juve Stabia.

Infine per Avellino-Benevento l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive ha dato il via libera alla presenza dei sostenitori giallorossi nel settore ospiti ma ha suggerito, in sede di Gos, l'adozione della seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti in provincia di Benevento esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Benevento Calcio, implementazione del servizio di stewarding, rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di pre-filtraggio e filtraggio. Dunque i supporter della «Strega» per acquistare il tagliando dovranno essere possessori di Fidelity Card o tessera del tifoso del Benevento Calcio (a chi è scaduta la può rinnovare, al momento, sul portale sport.tickeone.it). A causa della capienza ridotta del «Partenio-Lombardi», i posti nel settore ospiti sono solo 500.