Potrebbe essere un Benevento diverso per uomini e impostazione, ma non nell'atteggiamento. A Catania l'obiettivo è uno solo: «Sono convinto che se dovessimo vincere - spiega Auteri - avremmo un'elevata possibilità di scavalcare l'Avellino. Il Crotone è un ottima squadra e al Partenio non andrà a fare da spettatore. Per i nostri avversari sarà una gara da dentro o fuori, ma noi siamo in crescita costante e sono convinto che faremo una bella gara».

Il tecnico ha idee nuove da sviluppare e potrebbe approfittare dei diffidati per applicarle e dare spazio a chi finora ha giocato di meno. «Potremmo anche fare cose diverse - ammette Auteri parlando dell'assetto tattico - e in organico oltretutto abbiamo calciatori che non sono riserve, ma titolari a tutti gli effetti. Ad esempio a centrocampo stanno giocando Talia e Nardi, ma potrebbero scendere in campo tranquillamente Karic e Agazzi. Terremo conto di chi può essere squalificato al prossimo cartellino, ma non ci snatureremo né ci indeboliremo».

I diffidati sono Paleari, Capellini, Talia, Agazzi e Ferrante. Il proposito, che è più una suggestione, è quello di passare per la prima volta alla difesa a quattro. La novità è che Pinato e Terranova sono a disposizione e partiranno regolarmente per Catania, anche se entrambi ieri sono stati tenuti a riposo. Il primo mercoledì pomeriggio è stato sottoposto ad ecografia al polpaccio che è risultata negativa, il centrale difensivo ha rimediato una distorsione alla caviglia di lieve entità. Lo schema dovrebbe essere un 4-2-3-1, ma sugli interpreti c'è ancora grande incertezza. Con Karic e Agazzi davanti alla difesa, la linea a quattro potrebbe essere composta da Berra, uno tra Capellini e Terranova, Pastina e Masciangelo. In attacco possibile l'impiego dal primo minuto di Carfora, Starita e Lanini dietro uno tra Ferrante e Marotta. Ma occhio pure a Bolsius e Marotta.

«I ragazzi stanno bene, non c'è alcun senso di appagamento. Andremo in campo con grande determinazione, gli obiettivi non spostano nulla, siamo forti e stiamo lavorando al meglio». Ciciretti e Improta resteranno in città per velocizzare il recupero ("non avrebbe senso forzarne il rientro"). Il Catania venderà cara la pelle. Gli etnei hanno assoluta necessità di vincere per evitare il rischio di playout e soprattutto di perdere il bonus playoff acquisito con la conquista della Coppa Italia. "Affrontiamo una società importante, con un organico di elevato spessore. Una piazza che ha passione calcistica anche se le prestazioni della squadra non sono state soddisfacenti finora. Giocheremo in uno stadio molto bello in una cornice suggestiva, e proveremo a sciorinare il nostro calcio". Il Benevento dalla sua potrà contare sulla solidità in trasferta (una sola partita persa fuori casa nella gestione Auteri, il derby di Avellino, peraltro in maniera immeritata) e sulla ritrovata verve degli attaccanti che si sono sbloccati e hanno ripreso a segnare. «Quando gli attaccanti fanno gol, tutte le problematiche di colpo si risolvono. Stanno bene tutti, da Carfora a Ferrante, da Lanini a Marotta, passando per Ciano e Starita. Facendo leva sulla nostra capacità di fraseggio e di muoverci negli spazi, potremo metterli in difficoltà».

Quanto alla possibilità che i playoff possano slittare, Auteri così si esprime: «Spero vivamente che non accada e che il ricorso del Taranto venga discusso in tempi ristretti. Ci sono delle regole che vanno rispettate, spostare le date non sarebbe corretto e danneggerebbe tutte le squadre, soprattutto quelle che arriveranno più alte in classifica». Questa mattina il Benevento farà l'ultimo allenamento prima della partenza. Poi pranzo e in pullman verso Roma dove la comitiva salirà sull'aereo che la porterà Sicilia. Il ritorno invece sarà invece con un volo su Napoli. Al «Massimino» sono previsti 18mila spettatori e al seguito dei giallorossi ci sarà una buona rappresentanza. Alle 18.00 di ieri i tagliandi venduti per il settore ospiti erano 110.