Catania-Benevento, Auteri in conferenza stampa: «Abbiamo ancora chance di fare secondi»

Gaetano Auteri è fortemente convinto che una vittoria sabato a Catania possa garantire la seconda piazza al Benevento: «Il Catania sta vivendo una stagione tribolata, ma ha un organico importante. Andremo a giocare in una piazza calda. La gara è da dentro o fuori, se vinciamo abbiamo una percentuale alta di scavalcare l’Avellino – ha detto il tecnico in conferenza pregara -. È una mia convinzione personale. Avellino-Crotone non ha un risultato scontato».

Gli unici due assenti saranno Ciciretti e Improta. Qualche problema per Terranova (caviglia) e Pinato (polpaccio), ma entrambi sono recuperati e partiranno con la squadra: «Terranova e Pinato saranno a disposizione. Terranova ha avuto una piccola distorsione, potrebbe anche giocare dal 1’ – ha proseguito Auteri -.

Dovremo gestirli entrambi, ma sono allenati e pronti. Ciciretti e Improta resteranno a Benevento per avere più tempo per recuperare».

Nella scelta dell’undici da schierare l’allenatore ha ammesso che terrà in considerazione le diffide dei vari Paleari, Capellini, Nardi, Talia e Ferrante: «Delle diffide ne terremo conto, abbiamo un organico con giocatori che non sono riserve. Ad esempio ora stanno giocando Talia e Nardi, ma Agazzi e Karic possono dare tanto. Quindi, con i cambi, non ci indeboliremo. Potrebbe esserci anche un avvicendamento in porta, Manfredini è bravo e affidabile. Anche in avanti ho molte possibilità, ho anche Bolsius e Carfora, Ferrante ha segnato, Ciano è entrato bene, poi c’è Lanini».

Auteri infine si augura che il situazione del Taranto (penalizzato di 4 punti in classifica e che ha presentato ricorso) non influisca sui playoff: «Ci sono regole che vanno rispettate, non so quanto abbia senso rinviare i playoff. Mi auguro di no, sarebbe un problema».