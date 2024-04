Nessuno vuole perdersi l'ultima partita della stagione regolare. Via alla prevendita per Casertana-Sorrento e subito botteghini e punti vendita affollati dai tifosi. Già qualche centinaio di biglietti acquistato per la partita in programma sabato, alle 18.30, al Pinto. Si gioca per il quarto posto e per saltare il primo turno della fase a gironi dei playoff. La settimana d'attesa è quasi finita: domani è già vigilia e la squadra si sta preparando a ritmi alti per una partita che inciderà sul suo cammino nei playoff.

Lo ha sottolineato anche Montalto, bomber in fase di recupero dopo il forfait inatteso di Giugliano, che con un post sui social ha chiesto ancora supporto alla tifoseria. «I sogni vanno rincorsi ha scritto rincorriamoli insieme». Sogni che, in questo caso, fanno rima con serie B da conquistare vincendo la difficile lotteria dei playoff. E sognare è lecito a patto di crescere sotto due aspetti: quello della concentrazione e quello della concretezza sotto porta. Non è più una questione tecnica: Cangelosi ci ha lavorato per una stagione intera. Ora è solo una questione mentale, non c'è più il tempo per i cambiamenti. E si sa, nel post-season si resetta tutto e a volte si trovano energie che prima non si avevano. Da ultimo lo ha dimostrato nella scorsa stagione il Lecco che ha giocato i playoff come terza nella stagione regolare e alla fine li ha vinti, pur non avendo una rosa paragonabile a quella delle altre corazzate dello scorso anno e neppure a quelle di questa stagione. La Casertana ha i calciatori per arrivare lontano: tantissimi degli undici che giocano di solito il campionato di serie C lo hanno già vinto. Montalto e Venturi sono reduci dalla promozione con la Reggiana.

Ma prima che ai playoff, c'è da pensare al derby e, come predica Cangelosi, bisogna farlo con la massima concentrazione. All'andata, contro il Sorrento dell'ex Maiuri, a Potenza finì con un pareggio. La Casertana era nella miglior fase della sua stagione in termini di risultati, quella fu l'undicesima partita consecutiva senza sconfitte (era anche l'ultima gara del 2023). E anche in quella occasione i falchetti, a un primo tempo giocato ad alti livelli e con tante occasioni fallite, fecero seguire un inizio di secondo tempo da cancellare, favorendo il pareggio del Sorrento con una distrazione difensiva.

Vecchi problemi ancora irrisolti (più o meno è andata così anche a Giugliano) ma oggi la Casertana ha una rosa più ampia (sono arrivati a gennaio Bacchetti, Deli e Rovaglia oltre a Nicoletti che però è infortunato). Errori da non ripetere anche sabato per non mettere a rischio un quarto posto prezioso, che potrebbe diventarlo ancor di più qualora il Catania dovesse partecipare ai playout (varrebbe quanto il terzo ma serve una combinazioni di risultati altamente improbabile). Di certo c'è solo una cosa: comunque vada la fase a gironi dei playoff la Casertana la giocherà in casa, in gara secca e con due risultati a disposizione. Ieri, seduta di allenamento pomeridiana con tutti gli effettivi a disposizione ad eccezione di Nicoletti.

Oggi in programma il lavoro prevalentemente tattico del giovedì con partitella finale. Cangelosi si sta concentrando su intensità e possesso palla perché più che la fase difensiva c'è da registrare la sincronia dei movimenti in attacco e i calci piazzati a favore. Quella sta diventando una soluzione: soprattutto da calcio d'angolo la Casertana arriva sempre più spesso al tiro. Bisogna aggiustare solo un po' la mira.