La Juve Stabia alla conquista... di Castellammare. Se nelle scorse settimane si erano susseguite visite alle scuole della città, all'indomani della vittoria del campionato di serie C e del ritorno tra i cadetti dei calciatori della squadra di Pagliuca, un significato profondo assume quella ai bambini dell'oratorio della Cattedrale.

Luogo di riscatto del centro antico di Castellammare - lo scorso anno furono gli ultras a donare le divise per disputare le fasi finali delle competizioni "Csi" a cui i piccoli atleti si erano qualificati - l'Oratorio è diventato negli ultimi anni il principale centro di aggregazione per uno dei luoghi simbolo della città.

Foto, autografi e palloni portati in dono da Adorante, Buglio e Romeo, con i piccoli calciatori che hanno potuto incontrare i beniamini di un'annata da incorniciare. Per la Juve Stabia intanto si apre oggi un week-end di attesa, con la prima sfida della Supercoppa di C, in programma a Mantova. I lombardi, vincitori del girone A, affronteranno il Cesena, mentre la Juve Stabia entrerà nella competizione solo la prossima settimana, contro la perdente del primo confronto.

Il risultato della prima competizione determinerà poi il campo della seconda. In caso di vittoria del Mantova, i gialloblù sarebbero di scena al "Manuzzi" il 12, una vittoria degli emiliani o un pari aprirebbe le porte del Menti già la prossima settimana contro la squadra di Possanzini. Per la Juve Stabia un "amarcord" con tanti ex. A difendere i pali del Cesena c'è Matteo Pisseri, in gialloblù nel 2014/15, beniamino della curva. A Mantova, poi, una pattuglia composta da Burrai (da gennaio 2015 a Castellammare), Redolfi (2017/18) e Bombagi, in gialloblù dal 2014 al 2016.