A Catania con un solo obiettivo: vincere. Il Benevento non si schioda da quello che è il suo intendimento, anche se questo dovesse significare entrare in gioco più tardi nei playoff. Il secondo posto rimane un traguardo possibile, anche se i giallorossi non saranno più artefici del proprio destino: se l'Avellino batte in casa il Crotone, un blitz al «Massimino» non sarebbe sufficiente. I «lupi» sono difatti avanti sia negli scontri diretti (essendosi imposti sia all'andata che al ritorno) che nella differenza reti (che avrebbe avuto rilevanza solo nel caso di ulteriore parità anche nel doppio confronto, +32 contro +13).

Auteri dovrà fare a meno ancora di Improta e Ciciretti, ma con ogni probabilità perderà anche Terranova e Pinato per l'ultimo atto. Il centrale difensivo ex Reggina, Frosinone e Sassuolo si è fermato per una distorsione alla caviglia nel corso della seduta di ieri mattina: ha lasciato anzitempo il terreno di gioco per un forte dolore all'arto, che inizialmente non era apparso neppure troppo gonfio, in seguito a uno scontro con un compagno. Questa mattina verrà sottoposto a ulteriori accertamenti medici e poi si vedrà, ma un suo recupero appare altamente improbabile per il match di sabato in Sicilia. Stesso discorso per Pinato, che ha effettuato l'ecografia ieri sera per via di un indurimento al gemello del polpaccio accusato nella sgambatura di martedì a porte aperte. Ieri mattina per lui solo lavoro in palestra in attesa di sottoporsi all'esame strumentale che dovrà certificare la natura del fastidio muscolare.

Anche nel suo caso rischiare è inutile, così come accadrà per Improta (che si sta sottoponendo ancora a fisioterapia e lavoro differenziato di mattina e a terapie nel pomeriggio presso il centro «Relax») e Ciciretti (anche ieri ha lavorato principalmente in palestra e fatto qualcosina sul campo, ma sempre sotto lo sguardo vigile del riatletizzatore Adriano Bianchini), che non saliranno né sul pullman che venerdì all'ora di pranzo porterà la squadra a Roma, né sull'aereo che nel pomeriggio dalla Capitale la trasferirà a Catania. Pertanto si profila una trasferta in Trinacria con quattro uomini in meno: il tecnico sta pensando ad alcune novità e ieri ha avviato le prove di formazione.

Probabile che senza Pinato rinunci al trequartista per tornare ai tre attaccanti in linea. Ciano dopo il gol e l'assist contro il Latina si candida per una maglia. Tira aria di riconferma per Ferrante mentre a completare l'attacco dovrebbe essere Lanini. Qualche chance anche per Starita e Bolsius. Più indietro Marotta e Carfora. In difesa senza Terranova non ci sono molte alternative, con Capellini che sarà costretto agli straordinari nonostante la diffida pendente. Potrebbe avere una possibilità il giovane Viscardi, che però Auteri, tranne una sola circostanza (il suo esordio in panchina con la Turris al «Vigorito») ha sempre schierato da quinto a gara in corso. Ipotesi assai remota (per non dire da escludere) l'inserimento tra i titolari di Meccariello, che non ha ancora accumulato minutaggio in questo mese e mezzo che è tornato a disposizione.

Potrebbe quinti toccare di nuovo a Berra e Pastina nell'undici di partenza. A centrocampo uno tra Talia e Nardi può osservare un turno di riposo, a vantaggio di chi finora è stato impiegato quasi per niente come Agazzi, ma resta aperta anche l'eventualità che in campo dall'inizio possa scendere Karic.

Quest'ultimo è in lizza anche per il ruolo di esterno destro: se non fosse stato per una forte dissenteria che domenica lo ha messo fuori causa (non è andato neppure in panchina), contro il Latina sarebbe stato schierato dal primo minuto proprio in quella posizione, con Simonetti dirottato sul versante mancino (l'escluso sarebbe stato Masciangelo). Oggi nuova seduta mattutina all'«Imbriani», alle 13 la conferenza pre-gara di Auteri, anticipata di un giorno. Al «Massimino» arbitra Emanuele Frascaro di Firenze, con il quale i giallorossi hanno già vinto in Sicilia (1-0 a Messina il 5 novembre 2023), mentre il Catania ci ha perso in casa con l'Avellino (0-2).