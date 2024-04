Non è arrivata la vittoria nel derby di Giugliano, ma per la Casertana il risultato può anche andare bene nel quadro della lotta per il quarto posto, mentre sono definitivamente sfumate le ultime residue speranze di acciuffare in extremis la terza piazza. Fatto sta, però, che nel prossimo turno di campionato, l'ultimo della stagione regolare, nell'altro derby casalingo contro il Sorrento i rossoblu non potranno giocare su due risultati su tre, essendo stati agganciati in classifica dal Taranto, a sua volta domenica giustiziere dell'Avellino.

Le due squadre sono a pari punti, ma la Casertana prevale in virtù del doppio successo ottenuto a spese degli ionici, entrambe le volte con il minimo scarto. Pertanto, battere il Sorrento dell'ex Enzo Maiuri sarà necessario per evitare l'attacco del Taranto che sabato sarà ospite di un Latina ormai sicuro di partecipare alla post season.

Non sarà un'impresa semplice perché al "Pinto" scenderà in campo una squadra alla ricerca dei punti necessari per qualificarsi alla fase successiva, al termine della quale uscirà il nome della quarta squadra promossa in serie B. I costieri, infatti, condividono con il Foggia l'undicesima posizione, l'ultima utile per accedere alla post season nel caso in cui il Catania riuscisse a evitare i playout.

La compagine etnea, infatti, in quanto vincitrice della Coppa Italia sarebbe ammessa di diritto alla fase nazionale soltanto, però, nel caso in cui riuscisse a evitare di essere risucchiata nei playout, cioè a scongiurare il sorpasso in classifica da parte sia del Potenza, che sabato ospiterà la Virtus Francavilla, e sia della Turris, impegnata sul campo della già retrocessa Brindisi. Il Catania, a sua volta, ospiterà un Benevento che ancora non ha perso le ultime speranze di acciuffare proprio in extremis la piazza d'onore alle spalle della neopromossa Juve Stabia. Pertanto, sia nella zona playoff che nella parte bassa della classifica si prospetta un turno avvincente dove tutto può succedere.

Fatto sta, però, che su questi playoff aleggia lo spettro dello slittamento delle date di inizio. Ciò per effetto dell'annunciato ricorso del Taranto innanzi al Collegio di Garanzia del Coni avverso la penalizzazione di 4 punti comminatagli per irregolarità amministrative e che già è stata confermata nei primi due gradi di giudizio. Del resto, lo stesso club ionico nel comunicato stampa in cui annunciava di non darsi per vinto chiedeva esplicitamente «la sospensione dei playoff».

Ciuferri

Al momento, non si conosce la data in cui si riunirà il collegio che rappresenta l'ultimo grado di giudizio della giustizia sportiva, per cui il pericolo di uno slittamento è reale e fondato.

Tornando alla Casertana, nel post gara il tecnico Vincenzo Cangelosi ha comunque parlato di una buona Casertana, anche se la differenza di prestazione tra la prima e la seconda frazione di gioco è parsa evidente, soprattutto quando il Giugliano ha saputo velocizzare la manovra trovando in Ciuferri il riferimento ideale per la finalizzazione della manovra offensiva. Da non dimenticare, poi, la clamorosa occasione sprecata da Balde verso il finale della partita, anche se c'è da dire che Tavernelli, subito dopo la rete del pareggio gialloblu, ha avuto sui piedi la palla del possibile nuovo vantaggio. Come faceva osservare Cangelosi, alla Casertana è mancata la capacità di concretizzare le mole di gioco creata che avrebbe permesso di mettere ampia distanza nel punteggio. L'assenza last minute di Montalto si è fatta, chiaramente, sentire. Le condizioni del bomber saranno oggetto di valutazione alla ripresa degli allenamenti in programma oggi, per iniziare a preparare la sfida contro il Sorrento.