Serviva una vittoria per conservare la quarta posizione al termine della stagione regolare e la Casertana ha centrato l'obiettivo sfoderando una prestazione di grande qualità con un eccellente Montalto (un gol e due assist) su tutti. Alla fine, soltanto un punto ha diviso la Casertana dal terzo posto, occupato dal Benevento. Il risultato ottenuto dalla Casertana è di grande spessore se solo si pensa che questa squadra è stata costruita nello spazio di una settimana con l'arrivo di quei calciatori unitisi ai sei elementi reduci dalla spassata stagione, più Tavernelli e Sciacca che hanno dato subito fiducia al club rossoblu, che hanno preso parte al ritiro precampionato di Roccaraso. Senza contare, poi, quella serie di infortuni che in due riprese hanno costretto il tecnico Cangelosi a fare l'equilibrista per mettere in campo una formazione in qualche modo competitiva.

APPROFONDIMENTI Benevento: il verdetto Taranto mette in bilico il terzo posto Pazienza in conferenza: «Dobbiamo approfittare del vantaggio conquistato» Brindisi-Turris 1-2, doppio Nicolao e corallini salvi

Adesso testa ai playoff con la Casertana che entrerà in gioco nel secondo turno il 7 maggio affrontando in casa in partita secca (basta anche il pari per andare avanti) la peggio classificata delle tre squadre che supereranno la prima tornata a partire dalla quale sarà introdotto il Var. Ma sulla data di partenza c'è la grossa incognita rappresentata dal possibile slittamento per effetto del ricorso inoltrato dal Taranto al Collegio di garanzia del Coni avverso la penalizzazione di quattro punti comminata per inadempienze amministrative.

Sia il Tribunale Federale che la Corte Federale d'Appello hanno dato torto al club ionico che, però, non si è dato per vinto proponendo ricorso nell'ultimo grado della giustizia sportiva. Anche una parziale riduzione della pena assegnerebbe al Taranto addirittura la terza posizione e in tal caso sia Benevento che Casertana slitterebbero di un gradino. Se, poi, addirittura, venisse azzerata la penalizzazione, allora il Taranto si insedierebbe al secondo posto a pari merito con l'Avellino ma in vantaggio sugli irpini negli scontri diretti. Insomma, la posta in palio è davvero alta per non pensare a uno slittamento circa l'inizio del playoff, ma questo si potrà sapere solo nei prossimi giorni quando il Coni comunicherà la data dell'udienza e la Lega Pro agirà di conseguenza.

A rendere più nebulosa la situazione, ci sarebbe la possibilità che, in caso di un nuovo esito negativo in ordine al ricorso, il Taranto possa addirittura ricorrere al primo grado della giustizia amministrativa, ovvero al Tar del Lazio. Ipotesi che, qualora dovesse concretizzarsi, renderebbe il tutto ancor più complicato dal momento che solo le serie A e B devono aver concluso tutti i propri verdetti entro il 13 giugno in vista dei prossimi campionati Europei cui parteciperà anche la Nazionale italiana.

Al momento, però, lo scenario prevede che la Casertana giocherà direttamente il secondo turno e l'eventuale passaggio la proietterebbe nella fase nazionale in cui sono previste gare di andata e ritorno dove in caso di pareggio nel computo delle due partite passa la miglior classificata, per cui non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore. Queste le sfide al momento in calendario: Taranto (5)-Latina (10); Picerno (6)-Crotone (9); Audace Cerignola (7)-Giugliano (8).Una post season da vivere tutta d'un fiato che al termine della stessa verrà premiata la squadra che si aggiungerà a Cesena, Juve Stabia e Mantova che hanno già staccato il biglietto per la serie B. Particolare curioso quello del Mantova, retrocesso in serie D la scorsa stagione dopo i playout (battuto dall'Albinoleffe) ma poi riammesso per effetto della mancata iscrizione del Pordenone. Dalla polvere all'altare, quindi, nello spazio di una stagione per la compagine virgiliana e che, magari, potrebbe essere di buon auspicio per la stessa Casertana, anch'essa approdata in terza serie per la porta di servizio rappresentata dal ripescaggio dopo aver vinto i play off del proprio girone di serie D.

Indipendentemente da quando inizieranno le ostilità riguardo ai playoff, la Casertana riprenderà già oggi gli allenamenti in preparazione alla post season. Cangelosi ritrova tutti i suoi elementi mentre sono da rivedere soltanto le condizioni del terzino sinistro Nicoletti.