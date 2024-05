Non sarà la prima squadra, ma l'avversario resta pur sempre di prestigio. Questa sera scatta la fase nazionale dei playoff con la gara d'andata del primo turno che vede la Casertana ospite della Juventus Next Generation (fischio d'inizio alle 20.30). Si gioca al “Moccagatta” di Alessandria, impianto che ospita le gare interne della seconda squadra bianconera fin dal primo anno di iscrizione al campionato di serie C.



Lo stadio alessandrino rievoca ricordi dei playoff passati, più precisamente quelli del 2017, quando i rossoblu furono sconfitti dai padroni di casa per 3-1 nel match di ritorno della seconda fase della post season. Allora, però, era ben altra Casertana rispetto a quella di quest'anno, pronta a lanciare il guanto di sfida a qualunque avversario le si parerà di fronte con la speranza di avere un cammino quanto più lungo possibile. Sfida in due atti, quindi, dove nel caso in cui il computo dei risultati delle due partite dovesse terminare in parità accederebbe al turno successivo la squadra meglio piazzatasi alla fine della stagione regolare, in questo caso la Casertana.

La vigilia

Ma sulla scorta di quanto è avvenuto in occasione del match di sabato contro l'Audace Cerignola che ha visto la Casertana soffrire più del dovuto per portare a casa quel pareggio che è valso il passaggio del turno, Cangelosi, tecnico esperto e navigato, avrà certamente consigliato i suoi atleti di giocarsela senza fare calcoli, cercando magari già stasera di mettere una seria ipoteca per poi affrontare la gara di ritorno con relativa tranquillità.

Ovviamente, si resta nel campo delle supposizioni poiché ieri non c'è stata la consueta conferenza stampa della vigilia. Rifinitura al mattino, pranzo e poi partenza per la stazione di Napoli, da cui sul treno Frecciarossa la comitiva rossoblu ha raggiunto Milano per poi proseguire per Novara fino a raggiungere il centro sportivo “Novarello”. Ma tra il pranzo e la partenza, un salto alla Reggia, come a voler chiedere una sorta di benedizione per questa trasferta.

La formazione

Passando all'aspetto tecnico, alla rifinitura di ieri ha preso regolarmente parte Proietti. Il centrocampista ex Ternana aveva saltato il match con l'Audace Cerignola a causa di un problema di natura muscolare emerso in occasione della partitella in famiglia di sette giorni prima. Sabato era andato in panchina, ma più che altro per sostenere emotivamente i propri compagni di squadra. Difficile, però, stabilire se Proietti possa scendere in campo già dal primo minuto. Cangelosi in questi casi ha sempre avuto una condotta prudente per evitare dolorose ricadute.

I dubbi del tecnico riguardano soprattutto la cerniera di centrocampo, in particolare su chi affiancherà Toscano, naturale sostituto di Proietti, davanti alla difesa, anche se bisognerà temere in debita considerazione il giallo rimediato dallo stesso giocatore nella gara con l'Audace. Alla prossima sanzione, infatti, scatterà la diffida, anche se lo stesso Cangelosi nel post-partita ha evidenziato le doti di gestione dello stesso Toscano in casi del genere. Favorito ancora Damian, ma anche Deli, con la sua maggiore propensione offensiva, si gioca le sue carte. In seconda battuta Casoli per una strategia più prudente, anche se sono note le doti di inserimento in attacco da parte dell'ex Catanzaro.

Bacchetti, i cui centimetri possono rivelarsi importanti contro la fisicità degli attaccanti juventini, dovrebbe essere riconfermato al fianco di Celiento nel cuore della difesa. Casertana, quindi, che dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 che prevede l'impiego di Venturi in porta; Calapai, Celiento, Bacchetti e Anastasio da destra verso sinistra della linea difensiva; Damian e Toscano a centrocampo; in avanti, Carretta, Curcio e Tavernelli, in linea, alle spalle del terminale di riferimento Montalto. Particolare curioso riguardo alla direzione arbitrale. Arbitrerà il match, infatti, Emanuele Frascaro della sezione Aia di Firenze che ha incrociato la strada della Casertana appena sabato scorso nel match contro l'Audace Cerignola, sebbene in qualità di quarto ufficiale.