Anche la Casertana, come quasi tutte le teste di serie (unica eccezione il pari del Benevento a Trieste), ribalta il fattore campo e si prende la sfida d'andata del primo turno playoff della fase nazionale. Ora ai rossoblu basta poco per assicurarsi un posto nei quarti di finale: si potrà anche perdere con un gol di scarto sabato al "Pinto". Tutto merito della rete a tempo scaduto firmata da Curcio che ha permesso alla Casertana di battere la Juventus Next Gen nella sfida d'andata. Così i campani potranno affrontare la seconda partita di sabato con maggiore serenità.

Si fa per dire perché Vincenzo Cangelosi è carico: «L'euforia e l'entusiasmo della città ci rendono felici, il calcio è fatto di emozioni e per noi questo clima è uno stimolo in più. Sono contento di aver riportato, insieme alla squadra, questo entusiasmo a Caserta. Però non abbiamo ancora fatto niente, ci godiamo questa vittoria ma ci sarà una partita di ritorno che loro interpreteranno alla grande. Non mi piace la parola gestire, però sicuramente abbiamo un piccolo vantaggio che dobbiamo preservare e non ci deve condizionare».

Cangelosi si immagina la partita di ritorno in un certo modo: «La Juventus Next Gen è abituata a imporre ovunque il proprio gioco, è un'ottima squadra, ha palleggio, lavora tanto in ampiezza e ci voleva tanto sacrificio da parte degli esterni per coprire gli spazi. Il modo di difendere non è cambiato, abbiamo solo apportato degli accorgimenti. Abbiamo una fisionomia ben chiara, una nostra mentalità e non dobbiamo mai farci condizionare da fattori esterni».

Il discorso scivola poi sulla sfida in archivio: «La partita d'andata è stata equilibrata, abbiamo avuto delle occasioni importanti sia noi che loro. L'episodio finale ha girato a favore nostro, non abbiamo rubato nulla assolutamente. La scelta di Curcio a gara in corso? Ho due attaccanti fortissimi a mia disposizione, avevo immaginato la partita in un certo modo e sapevo che Alessio poteva darci qualcosa entrando dalla panchina. Ha segnato, ma anche Montalto ha fatto bene perché ha avuto una palla-gol nitida ad inizio secondo tempo».

Sul fronte Juventus c'è un pizzico di delusione, ma Massimo Brambilla sottolinea che sabato al Pinto i suoi non andranno all'arrembaggio. «C'è un po' di delusione per un gol evitabile, perché nasce da un fallo laterale e siamo stati disattenti. Dispiace aver perso, ma non è finita qua perché abbiamo già dimostrato di poter vincere in casa di squadre forti. Dobbiamo fare una partita equilibrata.

Andare all'arrembaggio no, dobbiamo approcciarla nella maniera giusta». La scaltrezza della Casertana ha avuto la meglio: «Abbiamo giocato contro la seconda squadra con l'età media più alta della serie C, mentre noi siamo la più giovane. Sapevamo di trovare una squadra esperta. Hanno giocatori di grande qualità».

al.go.