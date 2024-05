La vittoria di Alessandria è ancora ben vivida nella memoria dei tifosi casertani ma per la squadra è già tempo di pensare alla partita di ritorno. Si gioca sabato al Pinto alle 20.30 e i calciatori, questo pomeriggio, saranno di nuovo in campo per smaltire le tossine della gara di martedì e del lungo viaggio di ritorno sostenuto ieri. La squadra è tornata a Caserta in treno, solo in serata, con un po' di ritardo rispetto alla previsioni dopo una sosta non prevista a Roma per consentire i soccorsi a una persona che viaggiava sullo stesso treno ed è stata colta da malore. Un contrattempo che non ha variato di molto i programmi della squadra visto che per ieri lo staff tecnico aveva già stabilito un giorno di riposo. Si gioca ogni tre giorni e affaticare la squadra potrebbe essere un rischio troppo grande da correre.

Preziosa la vittoria nella gara d'andata contro la Juventus Next Gen: la Casertana ha dimostrato di essere superiore all'avversario e forse, con un pizzico di intraprendenza e fortuna in più, avrebbe potuto tornare a casa con un risultato anche più rotondo. L'atteggiamento tattico della squadra ha sorpreso per la sua fluidità. Soprattutto nel primo tempo i calciatori si sono scambiati spesso la posizione in campo. Carretta ha giocato a sinistra, sulla corsia opposta a quella consueta, con il compito di far la guardia al veloce Nonge. Tavernelli si accentrava spesso in posizione di centravanti con Montalto, ancora una volta, molto lontano dalla porta. Deli ha galleggiato tra la posizione di mezzala e quella di trequartista, di solito occupata da Curcio che inizialmente, a sorpresa, non era in partita.

Cangelosi ha spiegato che bisogna tener conto anche dell'avversario che si affronta e la sua strategia alla fine ha pagato, seppur con il solito rischio nel finale con la traversa colpita dalla Juventus. Poco male, l'ha decisa Curcio, è finita 1-0 e si può affrontare il ritorno di sabato con grande fiducia. La Casertana può addirittura perdere con lo stesso punteggio di martedì e al triplice fischio dopo i 90' sarà comunque al secondo turno della fase nazionale che vale i quarti di finale. Due preoccupazioni per mister Cangelosi: la prima relativa alle condizioni di Bacchetti che ha accusato un fastidio all'inguine nel secondo tempo della partita ed è stato sostituito da Sciacca. Il difensore centrale ex Feralpisalò sarà valutato oggi dallo staff medico. Se ne saprà di più in giornata.

Seconda preoccupazione: le ammonizioni. Dopo Toscano contro il Cerignola, sono entrati in diffida anche altri tre calciatori fondamentali come capitan Celiento, Montalto e Anastasio, oltre a Taurino. Ammonizione evitabile soprattutto quella del terzino sinistro che trascinato dalla gioia del gol di Curcio, è andato a esultare con i tifosi assiepati nel settore ospiti salendo sulla recinzione. Bisogna prestare più attenzione a questo particolare perché al secondo giallo, nei playoff, scatta già la squalifica e, dunque, le ammonizioni vanno gestite meglio in ottica futura. Lo aveva detto anche mister Cangelosi alla viglia della partita contro il Cerignola, le sanzioni disciplinari possono diventare un problema.

Piccoli crucci che non cancellano quanto di buono la Casertana ha fatto finora. Pur tenendo presente che i falchetti in fase offensiva, durante la regular season, hanno dimostrato di poter giocare molto meglio e con una pericolosità ben superiore. L'impressione è che rotto il ghiaccio emozionale della gara secca in casa e quello della prima trasferta, la Casertana si scioglierà e ricomincerà a proporre quegli sprazzi di gioco spettacolare e mortifero in zona gol che spesso hanno fatto stropicciare gli occhi a tifosi e addetti ai lavori.

Intanto, a due giorni dalla partita di sabato contro la Juventus, è già tempo di pensare alla formazione. Probabile che mister Cangelosi scelga stavolta di far riposare Montalto, come capitato a Curcio ad Alessandria, riproponendo titolare il bomber di Benevento nella posizione iniziale di centravanti. Presto per aspettarsi Proietti tra i titolari. Il forte centrocampista tornerà eventualmente utile più avanti nella formazione iniziale. Da verificare anche le condizioni di Bacchetti: eventualmente al suo posto sono pronti Sciacca o Soprano.