Juve Stabia ospite all'Unione Industriali di Napoli

Dopo l'estusiasmo ed i colori del mare al Circolo Possilipo, in attesa dell'ultimo atto della stagione, a Cesena domenica, la Juve Stabia sarà ancora a Napoli, ospite dell'Unione Industirali, a cui il club è iscritto, per un nuoto tributo al salto di categoria.

«Sarà il Presidente di Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, a premiare il Presidente della S.S. Juve Stabia 1907, Andrea Langella, per la vittoria del campionato di serie C e la conseguente promozione in Serie B. La cerimonia si svolgerà domani, giovedì 16 maggio, alle ore 18.00, presso la sede dell’Associazione imprenditoriale (Piazza dei Martiri 58, Napoli). La società sportiva, che è iscritta a Unione Industriali Napoli, sarà presente con la dirigenza al completo, lo staff tecnico, medico e i calciatori»