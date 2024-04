Juve Stabia in B: gli auguri di Quagliarella e Mirante

Concluso il campionato di serie C, la Juve Stabia si prepara al sorteggio, domani, delle tre sfide di Supercoppa con Mantova e Cesena, tra le tre promosse in serie B dei vari gironi di terza serie.

Da sempre legati alla propria terra, vicini alla squadra di Pagliuca, Fabio Quagliarella, al Menti qualche settimana fa, ed Antonio Mirante, oggi al Milan, hanno inviato il personale augurio ai gialloblù: «Desidero complimentarmi - queste le parole del portiere rossonero - e ringraziare da grande tifoso la società, lo staff tecnico e sanitario, i magazzinieri e tutti i nostri Campioni per questa impresa. Le Vostre vittorie sportive siano da insegnamento per tutti noi anche nella vita... Grazie ragazzi... Siete Grandi! La Juve Stabia è grande! Castellammare è grande!».

A lui fa eco il bomber ex Napoli, Torino, Juventus, Udinese, Sampdoria e della Nazionale: «Ci tenevo a festeggiare il ritorno in serie B della nostra Juve Stabia. È stata una stagione trionfale, una cavalcata di emozioni. Grazie al presidente Langella e al direttore Lovisa che hanno costruito una squadra perfetta, a mister Pagliuca che ha dato un gioco straordinario e valori ancora più importanti a questo gruppo, a questi ragazzi che sono scesi sempre in campo con quel folle ma bellissimo obiettivo di regalarci un sogno. E infine grazie a voi tifosi: siete l'anima della Juve Stabia e con questo calore nessun traguardo puiò essere precluso. Ora è tempo di festeggiare e goderci questo storico traguardo! Grazie a tutti e Forza Juve Stabia»