Juve Stabia-Picerno 3-2 è festa promozione: idillio al Menti

La Juve Stabia legittima sul campo la vittoria del campionato, e con una prova di grande intensità supera anche il Picerno all’ultima in serie C nella stagione regolare, centrando anche il nuovo record di punti (ben due in più della squadra di Caserta che nel 2019 centro la seconda promozione tra i cadetti).

Serata di grandi record, con Bellich che mette a segno una doppietta, e con otto gol diventa il difensore più prolifico nella storia del club. Una serata di festa, iniziata con il tributo della compagine ospite, che aveva fatto realizzare una maglia commemorativa, poi donata alla Juve Stabia, accolta da tutta la rosa rossoblù schierata in corridoio.

Pagliuca stavolta concede la passerella ai protagonisti di un’annata storica, con il solo Bachini in tribuna per un risentimento (al suo posto Folino), inserendo nella seconda metà della gara le tante seconde linee che hanno dato il proprio contributo quando chiamate in causa durante la stagione. Pronti, via, il Picerno è subito avanti con Murano che trova il vantaggio sul retropassaggio di Pagliai.

Azione pericolosissima per la Juve Stabia, Merelli salva su Meli. Al 25’ Thiam torna in versione Superman e salva su Esposito. Alla mezzora il pari gialloblù. Mignanelli su punizione trova l’angolino giusto e gela la difesa lucana. Juve Stabia in palla, al 37’ arriva anche il 2-1: cross dalla sinistra di Mignanelli, Mosti aggiusta per il tiro al volo di Bellich.

Il difensore si ripete in avvio di ripresa.

Al 2’ angolo per la Juve Stabia, testa di Adorante su cui respinge Merelli, a due passi appostato l’ex Vicenza per il 2-1 stabiese. Nel finale ad accorciare le distanze è l’ex, D’Agostino, che parte palla al piede dalla destra, semina gli avversari ed approfitta di un errato piazzamento di Thiam per il 3-2 finale.

Al triplice fischio la grande festa. Il presidente Marani consegna a tutti i dirigenti, tecnici, ed ai calciatori la medaglia per la vittoria del campionato. Quindi la coppa che il primo ad alzare al cielo è il presidente Andrea Langella, seguito poi dai due capitani Mignanelli e Gerbo. Giro di campo, foto sotto la curva, Castellammare saluta la serie C, aspettando, lunedì, il sorteggia della supercoppa con Mantova e Cesena, le due neopromosse degli altri gironi.