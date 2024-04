Il Picerno festeggia la Juve Stabia: maglia celebrativa per la sfida di domani al Menti

C'era una volta il terzo tempo, il saluto tra le squadre dopo la lunga "battaglia" in campo. Per la sfida in programma al Romeo Menti domani sera (18.30), il Picerno è andato addirittura oltre.

I lucani, già qualificati ai play-off, hanno coniato una maglia celebrativa per commemorare la promozione dei gialloblù in serie B. Una scritta al centro della casacca ufficiale per una giornata che veste ancora di più i panni di una grande festa: «Questa speciale maglia - si legge nella nota dei rossoblù, appositamente creata per commemorare l’eccezionale traguardo raggiunto dalla Juve Stabia, sarà indossata dai calciatori dell’AZ Picerno durante l’ingresso in campo, domani, al Romeo Menti, al fianco dei valorosi avversari stabiesi. Il gesto testimonia l’importanza dello spirito sportivo e della lealtà nel mondo del calcio, oltre a sottolineare l’ammirazione e il rispetto reciproco tra le due squadre».