Juve Stabia Supercoppa Serie C: sfide a Mantova e Cesena

Sarà una supercoppa “amarcord” quella che vedrà impegnate, a maggio, le tre squadra vincitrici dei gironi di serie C. Cesana, Mantona, e Juve Stabia, nell'ordine con cui hanno centrato il salto in serie B, si ritroveranno l'una di fronte all'altra per l'ambito trofeo.

Si parte il 5 maggio con Mantova-Cesena, a seguire la sfida tra i gialloblù di Pagliuca e la perdente della prima gara. Al Menti in caso di vittoria del Cesena o di pareggio, al Manuzzi se a vincere saranno i lombardi. Il 19 il gran finale. Per la Juve Stabia un mini torneo contro tanti ex che a Castellammare hanno vissuto stagioni da protagonisti. A difendere i pali del Cesena c'è Matteo Pisseri, in gialloblù nel 2014/15, un altro pararigori come Thiam, da subito idolo della curva.

A Mantova, invece, il capitano è Salvatore Burrai, giunto a gennaio 2015, con lui anche Alex Redolfi, stabiese nel 2017/18 e Francesco Bombagi, alla Juve Stabia per due stagioni, dal 2014 al 2016, ricordato a Castellammare per il gol al 94' che stese il Catania al Menti nel novembre del 2015 al termine di una sfida entusiasmante.