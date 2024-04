Alla fine è andata bene, ma poteva andare molto peggio. E non è detto che sia finita qua, perché il Taranto si potrà sempre rivolgere al Tar se dovesse soccombere dinanzi all'organo di ultima istanza. Il ricorso del club jonico al Collegio di garanzia del Coni verrà discusso venerdì 3 maggio (e non sabato 4, come inizialmente si pensava) e la sentenza, con relative motivazioni, pubblicata entro lunedì 6 e diramata il giorno stesso. Per questo la Lega Pro ha fatto slittare i playoff di soli 3 giorni. Dunque si comincia martedì 7 maggio con le sfide in gara unica del primo turno della fase a gironi.

Il Benevento, però, dopo essersi complicato la vita perdendo pure a Catania, deve attendere il verdetto per sapere quando potrà entrare in gioco nella post-season. Se le tesi dell'avvocato Chiacchio, che difende la società pugliese, dovessero essere accolte, e ai rossoblù fossero restituiti 2 dei 4 punti, i giallorossi scivolerebbero al quarto posto e giocherebbero il secondo turno della fase a gironi, in partita secca, sabato 11 maggio, in casa contro la peggior qualificata tra Latina, Picerno, Crotone, Cerignola e Giugliano (quella cioè che in regular season avrà fatto meno punti). In tal caso i giallorossi sarebbero comunque la migliore quarta avendo fatto più punti (66) di Triestina (girone A, 64) e Perugia (girone B, 63) e qualora dovessero passare il turno, nella fase nazionale (ottavi di finale), diventerebbero testa di serie acquisendo il diritto a giocare la gara di ritorno in casa (il 18, mentre l'andata si gioca il 14 in trasferta) e, di conseguenza, a contare su due risultati al termine dei 180' (non sono previsti supplementari e rigori fino alla final four).

Diversamente, se il ricorso non venisse accolto e le cose restassero come sono adesso, il Benevento partirebbe dal primo turno della fase nazionale, giocando in trasferta la prima gara martedì 14 maggio e il ritorno in casa sabato 18 maggio. Pertanto il club giallorosso resterà alla finestra in attesa di conoscere la propria posizione di classifica, mentre poteva essere decisamente più tranquillo se avesse colto almeno un pari al «Massimino»: il Taranto mira infatti alla restituzione di 2 punti al massimo e con il Benevento in vantaggio nello scontro diretto, pur materializzandosi l'aggancio, il terzo posto sarebbe rimasto una chimera per la squadra di Capuano. E invece gli uomini di Auteri, sfoderando una delle peggiori prestazioni stagionali (di sicuro la peggiore in assoluto in trasferta) hanno scelto di patire fino al prossimo 3 maggio, restando in un autentico limbo. Gli spareggi si concluderanno domenica 9 giugno con la finale di ritorno. Il ricorso del Taranto, come si ricorderà, è stato depositato il 24 aprile scorso, al Collegio di garanzia del Coni: una volta conosciute le motivazioni che hanno portato la Corte federale d'appello della Figc a confermare la penalizzazione di 4 punti, il legale del club jonico ha impugnato il provvedimento chiedendo di accertare la legittimità della sanzione inflitta e chiedendo quindi la cancellazione totale della penalizzazione.

Nel frattempo per il Benevento piove sul bagnato. Dopo il finale di regular season da dimenticare, ieri è arrivato il responso medico sulle condizioni del ginocchio di Pastina: come si temeva il difensore si è lesionato il menisco esterno e dovrà essere operato (in artroscopia): l'intervento è già stato fissato per oggi a Battipaglia (città d'origine dello stesso Pastina), presso la clinica «Salus» e verrà effettuato dal professor Donato Notarfrancesco, responsabile del reparto di Ortopedia, traumatologia e chirurgia del ginocchio. Per lui si profila un mese di stop.

Per la prima parte dei playoff non sarà disponibile, potrebbe eventualmente recuperare, se il Benevento dovesse proseguire nel suo percorso, per le semifinali. Oggi comincia il ritiro romano (che durerà appena 5 giorni), con Ciciretti e Improta che ai aggregheranno alla squadra e probabilmente torneranno anche in gruppo dopo aver smaltito i rispettivi guai fisici.