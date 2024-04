Juve Stabia, festa con la squadra a Piazza Spartaco: aspettando sabato, il Picerno e la coppa

La Juve Stabia patrimonio della città. Aspettando la gara di sabato sera col Picerno al Menti, gran finale della stagione regolare del torneo che ha condotto i gialloblù di Pagliuca in serie B, proseguono gli incontri tra i calciatori ed i cittadini di Castellammare.

Ormai in tutti gli istituti scolastici che, a turno, hanno invitato gli eroi questa annata per incontrare i piccoli alunni, questa sera, un po' a sorpresa, l’intera rosa, dai commercianti, capitanata dall’allenatore, insieme allo staff tecnico ed alcuni dirigenti, l’amministratore Polcino, il diggì Elefante, invitata, ha reso visita ai negozianti di Piazza Spartaco, divenuta con la sua spettacolare ambientazione tutta a tinte gialloblù, con le foto di tutti i protagonisti della promozione, uno dei luoghi simboli di questo ritorno in serie B.

Taglio della torta, foto con bambini e tifosi, sorrisi, i fuochi di artificio, tanta gioia a tinte gialloblù ad allietare questo 25 aprile stabiese.