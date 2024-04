Juve Stabia-Picerno, Pagliuca in conferenza stampa: «In campo ce la giocheremo. E poi sarà festa»

Una festa tutto sommato sobria, con quasi settemila spettatori sugli spalti al Menti. Castellammare si prepara a salutare la serie C, con l’ultimo atto della stagione regolare della Juve Stabia, che affronta in casa il Picerno (con tanto di maglietta celebrativa per onorare i campani). «Una cosa molto bella – a parlare nella conferenza pregara è Guido Pagliuca -.

Il Picerno è una società seria, fatta di ottime persone, e credo sia un gesto più unico che raro nel calcio». Per l’allenatore la notizia, alla vigilia, della conferma in toto del suo staff, dal secondo, Tarantino, al preparatore dei portieri, Petrazzuolo, al preparatore atletico, La Penna, ed al match analyst, Carbone: «Sono felicissimo – sorride -, possiamo cominciare a pensare alla B partendo da una base solida, non posso che ringraziare la società per questa decisione, godiamoci gli ultimi scampoli di festa, poi si comincerà a guardare oltre».

Festa che vedrà la premiazione della squadra a fine gara da parte delle Lega, poi un momento di intrattenimento intervallato dai saluti ed i ringraziamenti della dirigenza, dei tecnici, dei calciatori ed alcuni volti noti dello sport stabiese a conferma di quel senso di appartenenza al territorio che, finalmente, la Juve Stabia e Castellammare testimoniano insieme.

Quanto alla partita, poco da dire, si affrontano due squadre con i rispettivi obiettivi ormai consolidati: «Sarà una gara vera – ribadisce Pagliuca -, come le ultime che abbiamo disputato.

A Francavilla non è stato facile uscire indenni. Chi giocherà? Vedremo, di sicuro chi si è allenato meglio, chi dimostrerà di avere le maggiori motivazioni. Manderei tutti in campo, ma non si può, sono convinto che sarà una bella festa, ma anche il modo giusto per onorare fino alla fine il campionato».