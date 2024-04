Cerigliano-Giugliano, Bertotto: «Consolidiamo il nostro grande percorso»

«Vogliamo consolidare la nostra classifica, anche se siamo consci che a Cerignola sarà un match duro, da giocare contro una squadra che ha grandi qualità e fame di vittorie». Valerio Bertotto, tecnico del Giugliano, ha messo in guardia l'ambiente sui rischi del match che i tigrotti disputeranno sabato sul terreno dei pugliesi. Un match decisivo, in ottica playoff, per i padroni di casa, ma importante anche per i gialloblu che temono il ritorno del Crotone.

«Il nostro percorso è stato straordinario - ha aggiunto l'allenatore del Giugliano - ma un pizzico di rammarico resta per non aver saputo concretizzare al meglio alcune chance. Potevamo chiudere con un maggior numero di punti, ma dobbiamo essere soddisfatti di quel che abbiamo fatto».

Quanto alla formazione che scenderà in campo sabato, Bertotto ha chiarito che Balde non è ancora al top della condizione.