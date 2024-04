Il Sorrento ritrova la vittoria con il Latina : 3-1

Il Sorrento risorge, con una vittoria ineccepibbile per la costante pressione marcata nel corso di un match che ha affrontato con grande determinazione, con l'obiettivo di allontanare i fantasmi dei playout e riprendere la marcia verso i playoff.

Assenti Del Sorbo, Todisco, Morichelli e Messori, tutti alle prese con noie muscolari, Maiuri recupera Blondett al centro della difesa e ripropone il tradizionale 4-3-3. In panchina tre verdi talenti del vivaio rossonero: il portiere Marzuillo (2007), i difensori Sorrentino e Spina con l’attaccante Aiello (tutti 2005). Sorrento in cerca dei punti per la matematica salvezza con un occhio al rientro nell’area playoff, dopo la striscia deludente di sette punti in 11 partite, il Latina deciso a consolidare la posizione per i playoff. Otto i precedenti tra le due squadre: sei vittorie del Sorrento, un pareggio e una vittoria del Latina.

Il vantaggio del Sorrento al 16’ con una azione di Loreto sulla sinistra, efficace il tocco per Martignago, che pennella il pallone per la testa di Ravasio che batte Guadagno. Tra il 37 e il 38’ tre acuti scuotono il match. La Monica sfiora il raddoppio, D’Orazio libera Mastroianni nell’area piccola, il tap-in dell’attaccante nerazzurro, a pochi passi dalla porta appare scontato, ma la reattività di Albertazzi è di forte impatto e salva il risultato.

La replica del Sorrento affidata a Cuccurullo, Guadagno devia in angolo.

Al 44’ ancora Mastroianni alla conclusione, Albertazzi consolida la buona prestazione con un altro intervento decisivo. L’ultimo giro di lancette del primo tempo registra una incursione di Mastroianni e una debole conclusione sempre di Mastroianni.

La ripresa

In avvio di ripresa il Sorrento è rapido nel cercare il raddoppio e lo trova al 3’ con Martignago che concretizza dal limite dell’area un assist di Ravasio. Sulla scia delle veloci incursioni in area del Latina, dopo due minuti, Vitale si presenta solo davanti a Guadagno, ma si lascia ipnotizzare dal portiere ospite, al 9’ botta e risposta, la conclusione sul fondo di Greco da pochi passi e la parata di Guadagno su un’altra conclusione di Martignago, che all’12’ lascia il posto a Badje. Vortice di sostituzioni anche nel Latina, con tre avvicendamenti. Fontana rivede l’assetto tattico nerazzurro, ma si rivela decisivo l’ingresso in campo di Badje che al 16’ si invola sulla sinistra e costringe al fallo Cortinovis appena entro l’area. Calcio di rigore ineccepibile trasformato da De Francesco. Il Latina ritrova una discreta fluidità nella manovra, ma non trova sbocchi. Alla mezz’ora Maiuri Manda in campo Pasquale Riccardi e Bonavolontà al posto di Vitale e La Monica, il risultato appare delineato, ma il Latina trova un acuto in fase offensiva e riduce le distanze al 36’ con Fabretti che batte Albertazzi.