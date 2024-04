Mancano ancora tre giorni pieni al derby con la Juve Stabia e le scelte di Auteri sembrano fatte soltanto in attacco. Il tecnico è difatti alle prese con diversi ballottaggi a cominciare dalla difesa: deve decidere se ripescare Capellini al centro oppure continuare con Terranova. In questo caso, considerando anche le caratteristiche di Adorante, che oltre ad essere bravo nel gioco aereo sa toccare il pallone ed è dotato di tecnica e velocità, potrebbe propendere per il ragazzo scuola Juve.

Ma le scelte non sono ancora fatte neppure a centrocampo, dove bisogna trovare il partner di Nardi. L'allenatore sta valutando Talia e Pinato (quest'ultimo ieri è tornato in gruppo dopo essere rimasto fermo a scopo precauzionale giovedì) ma in lizza c'è anche Karic. E pure Agazzi, alla luce delle prestazioni non brillantissime degli altri, non sembra del tutto tagliato fuori. Pertanto si può dire che sono in quattro per un posto in mediana, due dei quali partono quasi alla pari, uno più indietro e l'altro ancora più indietro. Complicato immaginare una variabile come quella con il Monterosi, con l'inserimento del trequartista dietro le due punte rinunciando ai tre attaccanti in linea. La Juve Stabia gioca infatti un calcio aggressivo e, a meno che Auteri in quella posizione non intenda piazzare un elemento rapido sia di testa che di gamba, il rischio è quello di ritrovarsi con un uomo letteralmente ingabbiato tra le linee.

Pinato, per esempio, non ha tempi e ritmo a sufficienza per potersi districare bene da rifinitore. Contro il Monterosi, che tendeva ad aspettare il Benevento e lasciarlo palleggiare fino ai 70-80 metri l'opzione sottopunta ci poteva stare, ma contro le «vespe» potrebbe rivelarsi un'idea azzardata. Con un'interprete differente, magari riproporre pensando a un Ciciretti o a un Ciano, che però sarebbe un peccato togliere dal reparto avanzato. La squalifica di Simonetti impone al siciliano una soluzione alternativa pure sulla corsia mancina: tra Masciangelo e Benedetti il primo pare risultare favorito, ma non è ancora detta l'ultima parola. Benedetti ha goduto della fiducia dell'allenatore solo in due circostanze (contro il Cerignola e a Taranto) e ha mostrato evidenti difficoltà da quinto nella fase difensiva. Masciangelo è stato accantonato da più di un mese e, tranne qualche sparuta apparizione, è finito dietro nelle gerarchie. Uno dei due avrà la ghiotta opportunità di mettersi in luce contro la capolista, la squadra a cui serve solo un punto per festeggiare la promozione in B.

Si giocano entrambi un posto nello scacchiere iniziale e con esso il potenziale rilancio in vista dei playoff considerato il rendimento comunque altalenante di un Simonetti non brillantissimo in un ruolo che fatica a digerire. L'unico reparto dove i giochi sembrano fatti è quello avanzato. Auteri è orientato a schierare il tridente Ciciretti-Perlingieri-Starita, anche se ritrova due frecce in più nel proprio arco, ovvero Bolsius e Ferrante. Nessuno dei due tuttavia sembra in grado di insidiare i potenziali titolari, stesso discorso per Marotta. Al massimo Ciano potrebbe instillare qualche dubbio nella testa del tecnico per via del fatto che Ciciretti non è al top, ma le quotazioni del fantasista di Marcianise non in netto callo dopo le ultime uscite.

Nella seduta di ieri (inizialmente programmata di mattina e poi spostata al pomeriggio), oltre a Pinato, si è rivisto Manfredini che ha smaltito il virus influenzale. Intanto il Gos tenutosi presso la Questura ha predisposto il piano traffico straordinario per il derby di lunedì pretendendo la chiusura, dalle 17.30 in poi, al traffico veicolare e pedonale di via Santa Colomba, dall'intersezione con via Vitelli fino al piazzale degli Atleti, eccetto i pedoni residenti in zona. Previsto anche il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato dei civici dispari di via Santa Colomba nel tratto compreso tra piazzale degli Atleti e via Vitelli, dalle 16 in poi. Infine, momentanea sospensione della circolazione veicolare in via Avellino con chiusura del Bar «Messina» per ragioni di sicurezza.