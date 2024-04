I test più probanti in vista dei playoff proprio nelle ultime quattro sfide. Il Benevento incrocerà avversarie altamente competitive in questo rush finale, il modo migliore per testare le ambizioni dei giallorossi in proiezione post-season: Juve Stabia, Avellino, Latina e Catania in serie. Tutte formazioni in lotta per qualcosa di importante.

Gli stabiesi per il campionato (gli basta il pari per festeggiare la B con tre turni d'anticipo), gli irpini per il secondo posto, il Latina per gli spareggi e il Catania che, dopo aver vinto la Coppa Italia, deve evitare di restare invischiato nella lotta playout altrimenti perderebbe il diritto acquisito di accedere direttamente al secondo turno della fase nazionale (lo stesso in cui finiscono le seconde di ogni raggruppamento) a prescindere dalla posizione di classifica.

Esami più attendibili di qualunque amichevole da organizzare e disputare nel periodo di sosta forzata in attesa di entrare in gioco, verifiche vere e proprie da cui Auteri trarrà senza dubbio indicazioni per le successive gare, quelle da dentro o fuori.

La rosa

Il tecnico siciliano ieri ha fatto slittare la programmata doppia seduta a oggi: niente allenamento mattutino ma appuntamento direttamente alla seduta pomeridiana. Differenziato per Meccariello, Kubica, Rillo, Rossi e Ciciretti. Quest'ultimo ha smaltito il nuovo indurimento all'adduttore e oggi si riunirà al gruppo. Assenti Marotta, ancora febbricitante, e Manfredini, anche lui vittima di un virus influenzale.

Palestra per Lanini, che sta provando a velocizzare il suo recupero con il «Game Ready», macchinario elettromedicale proveniente dagli Stati Uniti utilizzato per la cura dei traumi da sport. Uno strumento che si può adoperare anche a casa (l'altra sera l'attaccante ex Reggiana ha postato un'immagine nelle stories sul profilo Instagram - nella foto a destra - mentre si sottoponeva al trattamento sul divano guardando la semifinale d'andata di Coppa Italia Juventus-Lazio), che unisce crioterapia e pressoterapia (ergo consente di fare ghiaccio e compressione contestualmente), basato su una metodica innovativa in contemporanea con il lenimento del dolore e del gonfiore, e che offre la possibilità terapeutica di aumentare la funzionalità linfatica, incoraggiare il flusso di sangue e stimolare la guarigione dei tessuti.

In sintesi, permette di ottimizzare e accelerare i meccanismi di riparazione naturali del corpo. Confermata la lesione legamentosa alla caviglia, l'attaccante spera di essere pronto per i playoff, magari tornando in gruppo con una decina di giorni d'anticipo per prepararsi nella maniera migliore.

La prevendita

Prevendita per il derby di lunedì sera ancora sospesa: ieri mattina si è riunito l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive per nuove determinazioni in merito, mentre il Gos presso la Questura di Benevento, per decidere sulla presenza dei supporters stabiesi o per l'accesso con eventuali restrizioni (molto dipenderà dalle indicazioni contenute nel verbale trasmesso dall'Onms) potrebbe svolgersi domani (oggi forse il pre-gos). Dal medesimo verbale sono attese anche disposizioni in merito all'altro derby, quello che si disputerà al «Partenio-Lombardi» di Avellino tra biancoverdi e il Benevento lunedì 15 aprile.

E a proposito di Avellino-Benevento, la Lega Pro ha comunicato che il match, «all'esito della procedura competitiva per la licenza del pacchetto dirette e differite/sintesi per i diritti audiovisivi per la stagione sportiva 2023/24 del Benevento Calcio, risulta assegnato all'operatore Ottochannel». Dunque l'attesissimo derby con gli irpini, oltre che da Sky e Now Tv per gli abbonati, sarà trasmesso in chiaro da Ottochannel (canale 16 del digitale terrestre).

L'arbitro di Benevento-Juve Stabia sarà invece Mario Perri di Roma 1. Ha diretto i giallorossi in un altro derby non fortunato, alla prima a Torre del Greco (finì 3-1 in rimonta per i «corallini», cui assegnò il rigore del momentaneo pareggio per un fallo di mano di Benedetti su conclusione al volo di Cum). Lo assisteranno Mattia Regattieri di Finale Emilia e Matteo Pressato di Latina. Quarto uomo Mattia Ubaldi di Roma 1.