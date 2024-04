Squadra che vince non si cambia. Il vecchio paradigma calcistico frulla da qualche giorno nella mente di Michele Pazienza ma finisce, inevitabilmente, per cozzare contro la realtà di una rosa che, in concomitanza con l'arrivo della primavera, è fiorita in tutti i suoi petali.



Una piacevole abbondanza destinata ad incrementarsi con l'imminente rientro del rigenerato Lores Varela, sempre più vicino al ritorno in gruppo. L'ex Siena, che anche ieri ha corso di buona lena al fianco di Simone Benedetti, sta facendo di tutto per rimettere piede in campo prima della fine della stagione regolare in modo da essere abile e arruolabile per i playoff.

Una freccia in più da riporre nella faretra dell'allenatore di San Severo che per domenica ha diversi nodi da sciogliere con ballottaggi in essere un po' in tutti i settori del campo. Il rientro dalla squalifica di Lorenzo Sgarbi e Michele Rocca, nonché qualche segnale di ripresa lanciato da Michele Rigione nel corso degli ultimi due allenamenti, del resto, aprono il campo a svariate ipotesi di formazione che Pazienza proverà a modellare anche in base alle caratteristiche di un avversario alquanto agguerrito.



I corallini, che da quando sono passati dalle mani di Bruno Caneo a quelle di Leonardo Menichini hanno modificato il loro atteggiamento tattico passando dallo spregiudicato 3-4-3 al più equilibrato 3-5-2, attraversano un ottimo stato di forma fotografato dai 17 punti raccolti in 12 gare della nuova gestione con l'ex secondo di Carlo Mazzone in panchina.

Una andatura, alla media di 1.42 a partita, che ha permesso alla squadra degli ex Maniero, Franco e Casarini e dell'irpino Pugliese di avvicinarsi ad appena due punti dal Catania e dal sestultimo posto che vuol dire salvezza diretta. Media punti che per una squadra in lotta per non retrocedere è sicuramente alta se si pensa che l'Avellino, in corsa per il secondo posto, cammina con una andatura di 1,88 a gara.



Nel confronto tra i numeri delle due squadre, che si ritroveranno al Liguori con l'obbligo di vincere, vanno poi evidenziati due estremi che potrebbero determinare le strategie dei tecnici: l'Avellino, con 56 reti fin qui realizzate, ha il miglior reparto offensivo del girone C; la Turris, con 51 gol incassati, ha la terza difesa più perforata del raggruppamento dopo il derelitto Brindisi con 61 e il Monterosi con 59.



Un tallone d'Achille per la Turris che Pazienza potrebbe decidere di colpire varando una squadra a trazione anteriore con la conferma delle due punte, Cosimo Patierno e Gabriele Gori, ma anche l'inserimento di Lorenzo Sgarbi a supporto sulla corsia sinistra.

Ipotesi per adesso secondaria al pari di quella che potrebbe vedere la riproposizione di Michele D'Ausilio in mediana a chiudere il triangolo con Marco Armellino e Antonio De Cristoforo, titolari ormai inamovibili per le loro caratteristiche da incontristi.



Almeno per adesso, malgrado segnali di ripresa lanciati da Palmiero e Dall'Oglio, pertanto, difficilmente si vedrà qualcosa di diverso in mediana. Anzi.



L'orientamento di metà settimana è quello di riproporre Michele Rocca da interno sinistro con Manuel Ricciardi, a destra, e Daniele Liotti, a sinistra, a fungere nuovamente da stantuffi sulle corsie laterali. Il tempo delle scelte delicate, intanto, è per Michele Pazienza scoccato anche in difesa dove la convincente prestazione di Thiago Cionek contro il Picerno ha rilanciato le quotazioni dell'ex Reggina rispetto a quelle di Rigione, apparso in difficoltà nell'ultima apparizione di due settimane fa a Giugliano.

Pensare ad un accantonamento definitivo dell'ex capitano del Cosenza, che esattamente come accaduto per Cionek ha solo bisogno di rigenerarsi, appare in ogni caso azzardato. Stamani, dopo che ieri è partita la prevendita per i tifosi corallini, è attesa infine la decisione del Gos in merito al numero di biglietti che saranno messi a disposizione della tifoseria biancoverde per il settore ospiti del Liguori.