Triestina-Benevento, Auteri in conferenza stampa: «Curiosi di sfidarla. Ciciretti e Improta sono pronti»

Il sorteggio di questa mattina ha riservato al Benevento la Triestina, come avversario nel primo turno della fase nazionale. Giallorossi e alabardati si sfideranno, nel match d'andata, martedì sera a Trieste. «Arriviamo bene alla partita, abbiamo lavorato bene, risolvendo anche qualche piccolo intoppo. Inizierà un nuovo campionato e sfideremo tutte squadre che si equivalgono, indipendentemente dalla classifica. Non è vero che i playoff sono imprevedibili», il pensiero di Gaetano Auteri in conferenza prepartita.

«Le cose migliori le abbiamo fatte quando siamo stati tutti insieme, quando tutti hanno dato un contributo importante – ha proseguito l’allenatore -.

Il gruppo è motivato e sano, vuole misurarsi con tutti e andare lontano. Le gerarchie vanno per merito, ma, giocando partite ravvicinate, ci sarà bisogno di tutti».

I giuliani hanno chiuso la regular season al quarto posto nel girone A e hanno superato il primo turno pareggiando 1-1, ieri sera, con la Giana Erminio. Auteri, ovviamente, non li sottovaluta: «La Triestina ha un organico valido, con giocatori come Lescano, Minesso, Malomo, Struna e gioca in una maniera particolare, col 3-5-2. Siamo curiosi di sfidarli. Le partite vanno giocate per tutti i 180’, senza fare calcoli e essendo sempre propositivi. Non dovremo snaturarci, conservando le nostre attitudini e peculiarità, e dovremo essere compatti».

Per l’esordio nella post season Auteri riavrà Ciciretti e Improta, ai box Pastina, Terranova e Benedetti: «Improta e Ciciretti hanno ritrovato condizione e possono giocare dal 1’, perché hanno un percorso di lavoro alle spalle. Dispiace aver perso Pastina e Terranova.

La difesa a 4 è, a mio parere, più guardinga, ma potrebbe essere una possibilità. Ci potrebbe permettere di fare cose diverse in avanti, però sugli esterni con Improta, Masciangelo e Simonetti ci farebbe essere poco equilibrati. Viscardi ha qualità, Meccariello sta molto meglio rispetto a venti giorni fa, non so se farlo giocare dall’inizio, parlerò anche con lui. Sicuramente sarà un elemento molto importante».