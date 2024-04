Casertana a Foggia senza i tifosi, misura dopo gli scontri dell'andata

Lo stadio “Zaccheria” di Foggia a porte chiuse per i tifosi casertani. Il provvedimento è arrivato questa amttina nella riunione del Gos: divieto di vendita dei tagliandi per i residenti in provincia di Caserta. Il provvedimento è stato adottato alla luce degli scontri nella partita d’andata quando al lancio di fumogeni e petardi da parte dei foggiani, i tifosi rossoblu risposero con lancio di fumogeni, oggetti e un’invasione di campo. Successivamente il questore di Caserta, Andrea Grassi, ha emesso Daspo per 14 tifosi (8 casertani e 6 pugliesi) per 56 anni complessivi. La sfida con il Foggia è in programma venerdì sera con fischio d'inizio alle 20,45.

Nel match del 14 aprile contro il Picerno, invece, resterà chiuso il settore Distinti del "Pinto".

La decisione del giudice sportivo è stata adottata dopo gli scontri di Castellammare del 4 marzo e per gli abbonati alla gradinata non sarà possibile neppure acquistare i biglietti per la tribuna.