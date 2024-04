L'ultimo assalto alla piazza d'onore. Il Benevento ci prova, consapevole che tre punti a Catania potrebbero non bastare se l'Avellino dovesse fare bottino pieno in casa contro il Crotone. Ma vincere resta l'imperativo categorico nonostante Auteri abbia deciso di dare spazio a chi finora ha giocato meno, preservando alcuni diffidati. In primis la coppia mediana Talia-Nardi, ma lo stesso Paleari potrebbe riposare per far spazio a Manfredini tra i pali. Da verificare Capellini e Ferrante, che potrebbero giocare ugualmente anche se non è detto. Auteri medita soprattutto un cambio di modulo e dove potrà mai sperimentare la novità se non in quella che è una partita importante ma non certo da dentro o fuori, come invece lo sarà per i padroni di casa? Il tecnico sembra ormai pronto a varare la difesa a quattro, che in futuro potrebbe diventare un'interessante opzione.

Se così dovesse essere, l'idea del tecnico, anche per ovviare all'assenza di Improta (a destra sarebbe obbligato a schierare un adattato tra Simonetti e Karic) è quella di optare per un 4-2-3-1 in modo da sfruttare appieno gran parte del potenziale a disposizione tra gli attaccanti. In difesa sulle corsie dovrebbero esserci Berra e Masciangelo, con Terranova (cui è passato il dolore alla caviglia e ieri mattina si è allenato regolarmente) e Pastina centrali.

Ne farebbero le spese Capellini, che però è in diffida, e Simonetti, che da quinto a destra in fondo non ha mai convinto e dopo aver «tirato la carretta» forse necessità pure di un turno di riposo. In mediana largo al tandem Karic-Agazzi, provato più volte nel corso della settimana, con due atleti in cerca di rilancio dopo aver giocato poco o niente (soprattutto il secondo) dall'avvento in panchina del tecnico di Floridia.

Talia e Nardi verranno risparmiati in chiave playoff, mentre Pinato, che ha smaltito l'indurimento muscolare al polpaccio, ormai viene visto da Auteri meglio sulla trequarti, ma in ogni caso il suo recupero non verrà forzato.

In avanti Auteri ha solo l'imbarazzo della scelta: ha più volte avvicendato nel corso della settimana i quattro attaccanti. Nella sua idea di calcio ci sta impiegarne quanti più e possibile per innalzare la pericolosità offensiva. Cambiare troppo rispetto all'ultima uscita nemmeno è consigliabile e quindi qualcuno dovrà pur essere confermato nel reparto. È il caso di Lanini che, oltretutto, è il bomber di maggiore affidabilità, schierato sul versante sinistro del trio di rifinitori alle spalle dell'unica punta che dovrebbe essere uno tra Marotta e Ferrante, con leggera prevalenza di quest'ultimo (è diffidato). In mezzo da trequartista puro dovrebbe agire Starita, con Ciano o Carfora sulla destra a rimpiazzare l'infortunato Ciciretti.

Leggermente avanti l'ex Frosinone, reduce da un gol e un assist nell'ultima sfida a gara in corso, ma probabilmente anche per la maggiore predisposizione a giocare partite di questo tipo in cui l'avversario venderà cara la pelle. Come è noto, il Catania non può in nessun modo permettersi di perdere e, pure con il pareggio, rischierebbe di finire invischiato nei playout e, di conseguenza, sfumerebbe il diritto acquisito, con il successo in Coppa Italia, di accedere alla fase nazionale della post season. In ogni caso rimane anche l'opzione che Auteri decida di iniziare con la difesa a tre per poi passare a quattro in corsa. Una decisione definitiva l'allenatore la prenderà soltanto questa mattina, a poche ore dalla partita. In quel caso niente trequartista ma tre attaccanti in linea che potrebbero essere Ciano, Ferrante e Lanini. Sulle corsie ancora una volta Simonetti e Masciangelo. In difesa Berra, Terranova e Pastina con Karic e Agazzi in mezzo.

La squadra è arrivata ieri in Sicilia con un volo proveniente da Fiumicino e rientrerà stasera sul tardi. Al seguito dei giallorossi ci saranno ben 156 tifosi, un numero comunque consistente. Nel frattempo, il questore di Benevento ha fatto scattare due Daspo nei confronti di altrettanti tifosi di Brindisi (6 anni di interdizione dagli stadi) e Juve Stabia (2), ritenuti colpevoli di aver acceso e lanciato in campo torce e bengala nei rispettivi incontri con i giallorossi nel settore ospiti del «Vigorito».