Brindisi-Turris, Menichini in conferenza stampa: «Ci giochiamo tutto»

Turris pronta all’ultima, cruciale gara di campionato. La gara di Brindisi vale la salvezza diretta ed un'eventuale vittoria consentirebbe ai corallini di centrare il sofferto traguardo senza dover nemmeno tendere l’orecchio agli altri campi. Al Fanuzzi mancheranno gli infortunati Contessa e D’Auria, oltre che lo squalificato Saccani.

Complici le assenze, quindi, si prospetta qualche variazione tattica che potrebbe anche implicare l’impiego sin dal primo minuto sia di Maniero che di Giannone. «Hanno i novanta minuti nelle gambe, sì», conferma il tecnico Menichini.

Che poi si sofferma sull’opzione cambio modulo.

«Tutto può essere. Deciderò domani, anche se più che il modulo mi interessa l’atteggiamento che avremo in campo. Dovremo essere aggressivi per far valere tutte le nostre motivazioni. Abbiamo un solo risultato da ottenere e dovremo fare l’impossibile per centrarlo. Ci giochiamo tutto. Il Brindisi? Giocherà libero mentalmente e vorrà congedarsi al meglio dalla categoria ma a noi non deve interessare. Ci serve la vittoria. È l’unica cosa che conta. Tecnica ed esperienza possibile ago della bilancia in questa gara? Conta tutto. Serve tutto in gare del genere».

Al Fanuzzi via libera soltanto ai tifosi corallini residenti fuori dalla provincia di Napoli: «Dispiace per i nostri tifosi. Averli al nostro fianco ci dà sempre carica ed entusiasmo. Faremo di tutto per dare la gioia più grande a tutti, società, tifosi, città e noi stessi».