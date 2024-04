Battere il Sorrento per raggiungere il quarto posto finale, anche se c'è sempre l'incognita Taranto che potrebbe ribaltare la situazione. Rossoblu chiamati a un ultimo sforzo per centrare un risultato che in era playoff eguaglia quello raggiunto al termine del torneo 2015/2016. «Ci aspetta quest'ultimo impegno della stagione regolare - dice il tecnico della Casertana Vincenzo Cangelosi - Sappiamo quel che dobbiamo fare e faremo il possibile per riuscire a centrare quel risultato che ci consentirebbe di conservare l'attuale posizione in classifica, almeno fino a quando tutti i processi finiranno».

Comprensibile l'ironia dello storico ex secondo di Zdenek Zeman per una situazione che potrebbe portare a un ampio slittamento dell'inizio dei playoff. Oltretutto, la giornata odierna potrebbe portare a situazioni davvero particolari, soprattutto per quanto riguarda il quarto posto. Il Catania, infatti, avendo vinto la Coppa Italia, entrerebbe di diritto nella fase nazionale, ma nel caso in cui per una serie di circostanze gli etnei fossero costretti a disputare i playout, allora sarebbe proprio la quarta in graduatoria a giocare direttamente in questa fase.

Insomma, una giornata di campionato tutta da vivere con i rossoblu che non devono fare calcoli e cercare la vittoria, sebbene pure il Sorrento sia in lotta per ottenere un piazzamento utile per accedere alla post season, al termine della quale si sancirà la quarta squadra che l'anno prossimo disputerà il campionato di serie B.

«Affrontiamo una compagine che a mio parere ha disputato un grande campionato - sottolinea Cangelosi - Ha giocato sempre fuori casa per l'indisponibilità del proprio campo ed è in lotta per i playoff, nonostante una rosa anagraficamente assai giovane, composta da molti giocatori che non avevano mai giocato in questa categoria. Riguardo alla partita, dobbiamo solo pensare a interpretarla nel migliore dei modi, cosa che siamo in grado di fare e che avremmo comunque fatto anche se avessimo potuto contare su due risultati su tre disponibili. Tutti ci auguriamo una nostra vittoria, ma dobbiamo mettere in conto che c'è pur sempre un avversario che vorrà fare la sua partita perché anch'esso in lotta per un obiettivo importante che all'inizio della stagione non era certo nelle sue previsioni. Alla fine vedremo quale delle due squadre in campo riuscirà a centrare l'obiettivo di questa partita. Noi siamo pronti».

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, occhi puntati soprattutto sui diffidati. Per la Casertana sono tre a rischio squalifica in caso di cartellino giallo, ovvero Toscano, Calapai e Casoli. Probabilmente scenderà in campo dall'inizio il solo Calapai, mentre Toscano cederà il posto a Damian che con Proietti, ormai definitivamente recuperato, formerà la cerniera di centrocampo. «Sto valutando tante cose - dice al riguardo Cangelosi - poi alla fine deciderò sul da farsi. Questo perché bisognerà esaminare tante situazioni, sia sulla partita che ci apprestiamo a giocare e sia per quello che potrà succedere dopo. Non avendo la certezza di arrivare quarti per tanti motivi, potremmo eventualmente trovarci nei playoff a disputare due partite secche. Abbiamo provato, comunque, delle alternative che ci consentono lo stesso di schierare una formazione molto valida».

Bacchetti dovrebbe essere riconfermato nel cuore della difesa, mentre Montalto tornerà dal primo minuto a fare da terminale offensivo di riferimento. Casertana, quindi, che scenderà in campo con l'ormai collaudato 4-2-3-1 con Venturi tra i pali; in difesa Celiento e Bacchetti centrali con Calapai e Anastasio sugli esterni; Proietti e Damian a formare la diga di centrocampo; in avanti, infine, Carretta, Curcio e Tavernelli ad agire alle spalle del bomber Montalto.