Il pari del De Cristofaro è specchio fedele di un incontro giocato a viso aperto dalle due squadre. Non un match spettacolare, ma sicuramente intenso sotto il profilo agonistico. Meglio la Casertana nel primo tempo, più intraprendenti i tigrotti di Valerio Bertotto nel corso della ripresa. Mister Vincenzo Cangelosi è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: «È stata una buona Casertana - analizza il trainer dei falchetti - Nel primo tempo ci siamo espressi al meglio, ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzare l'importante mole di gioco prodotta. Avevo chiesto alla squadra di giocare una gara all'insegna del coraggio. A viso aperto abbiamo affrontato il Giugliano, creando diverse occasioni e rischiando qualche volta in altre circostanze».

Il tecnico della Casertana aggiunge: «In campo ci sono anche gli avversari, che dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio sono entrati in campo con maggiore determinazione. Hanno avuto qualche occasione su azioni di rimessa, ma si tratta di occasioni che concediamo perché abbiamo una mentalità e un'impostazione di gioco che non bada al risparmio: vogliamo giocare all'attacco e vincere». Cangelosi si sofferma anche sulla rete realizzata dai padroni di casa: «È stato un nostro errore - spiega - abbiamo perso palla al limite dell'area e loro sono stati bravi a sfruttare l'occasione. Ma al netto di questo gol o di qualche rischio corso, potevamo comunque vincerla poiché abbiamo creato anche altre buone azioni. Non ho nulla da rimproverare alla squadra».

Infine una considerazione sui playoff e sul Giugliano di Bertotto: «La fase dei playoff è imprevedibile, è un torneo a parte. Quando si gioca su gara secca tutto può accadere. La Casertana - aggiunge il tecnico siciliano - ha uomini che hanno già affrontato queste situazioni. Abbiamo, forse, più esperienza del Giugliano. Quanto alla squadra di Bertotto - conclude Cangelosi - affronteranno la post season con l'entusiasmo di chi, per la prima volta, raggiunge un risultato del genere».

Sull'altro versante, le parole di Valerio Bertotto: «Abbiamo disputato un buon secondo tempo - sottolinea l'allenatore del Giugliano - La prestazione c'è stata e c'è anche un po' di rammarico per non essere riusciti a sfruttare le occasioni create. Non posso che complimentarmi per i ragazzi per l'impegno profuso contro una signora squadra, una compagine di assoluto livello. Qualche errore lo abbiamo commesso, ma ci può stare».