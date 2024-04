Juve Stabia in Serie B, lavori allo Stadio Menti: il 18 aprile la premiazione della squadra

Dopo la festa, i programmi. Questa mattina una delegazione di dirigenti della Juve Stabia ha incontrato i Commissari a Palazzo Farnese, per definire tempi e modi dei lavori di adeguamento dello stadio Menti in vista della prossima serie B. La squadra, invece, sarà premoata la prossima settimana per il salto di categoria.

«La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, questa mattina, si è tenuta una riunione tra l’Amministratore Unico Filippo Polcino e la Commissione Prefettizia, presso il Palazzo Farnese. In questa occasione, si è discusso dello Stadio Romeo Menti e si sono gettate le basi per i lavori di adeguamento della struttura, relativi alla normativa atta all’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Nell’occasione, il Prefetto Raffaele Cannizzaro ha invitato ufficialmente la S.S. Juve Stabia 1907, il giorno 18 aprile alle ore 17, presso Palazzo Farnese, per congratularsi e premiare la squadra per la promozione in serie B».