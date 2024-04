Juve Stabia in B: gli auguri dei club campani e del Governatore Vincenzo De Luca

Anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, si è unito ai tanti attestati giunti per la Juve Stabia. La Cavese, il Sorrento, il Giugliano, agli auguri dei club corregionali hanno fatto seguito sul proprio profilo social quelli di De Luca:

«Congratulazioni alla Juve Stabia che, con la vittoria matematica del girone C della Lega Pro, torna in Serie B dopo aver condotto in maniera brillante un campionato dominato fin dall’inizio. Un sogno che i cittadini di Castellammare di Stabia coronano e il giusto riconoscimento a una società capace di rendere vincente un progetto giovane, diretto con passione e determinazione dal Presidente Langella e dal Mister Guido Pagliuca, e coadiuvato in maniera egregia dallo staff dirigenziale e tecnico. Bravi tutti!».