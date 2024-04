Juve Stabia in B, la dedica di capitan Mignanelli: «Un successo per Castellammare»

La gioia più bella dopo la vittoria del campionato, con tre turni di anticipo, una lunga serie di record, non ultimo il ventesimo clean sheet di Demba Thiam che, con lo 0-0 di Benevento si conferma portiere meno battuto del girone. Due giorni di riposo per la Juve Stabia, che giovedì torna alle dipendenze di Guido Pagliuca per onorare nel migliore dei modi, e com’è giusto che sia, le ultime tre giornate del campionato: «È stato un campionato lungo, intenso, bellissimo – a parlare è il capitano, Daniele Mignanelli -, che abbiamo coronato con un successo bellissimo. Il segreto? Il lavoro, il sacrificio, l’umiltà, e la voglia di portare a casa questa vittoria. Una promozione che dedichiamo tutti insieme alla città di Castellammare, che se lo merita, che ci ha seguiti e sostenuti per tutto l’anno. Una gioia incontenibile, ora ce la godiamo, poi penseremo ai prossimi impegni ravvicinati».