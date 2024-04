Juve Stabia in serie B: al Vigorito esplode la grande festa

Una curva clorata di gialloblù, oltre mille i tifosi allo stadio, qualcuno era presenta anche in tribuna oltre che nel settore ospiti, al triplice fischio la gioia e l’euforia sono esplose come, e forse più che nelle precedenti promozioni.

Il sogno della serie B, vincere nello stadio di una delle rivali storiche della Juve Stabia, novanta minuti di passione, tensione, intensi, che i tifosi provenienti da Castellammare si sono guastati con grande compostezza, con i consueti cori e sfottò che hanno fatto da cornice ad un bellissimo derby, che ha accompagnato, minuto dopo minuto, la Juve Stabia sogno.

A Castellammare in tanti si sono dati appuntamento, intanto, all’esterno dello stadio, dove accoglieranno la squadra al rientro, con uno schermo per seguire la sfida ed esultare per un traguardo che la squadra di Pagliuca ha dimostrato di meritare, di poter tagliare da prima della classe, in un girone con tante corazzate, squadre attrezzatissime per il salto di categoria, che la Juve Stabia ha dominato dall’inizio alla fine.

La corsa sotto la curva, dove era iniziato con il cerchio prima del match, della squadra, i cori con “l’italiano” di Cotugno diventato ormai l’inno della città con quello “stabiese vero” che ha accompagnato da mesi la squadra. Salti di gioia, cori della squadra, la corsa con l’aeroplano verso i tifosi, fino all’arrivo di Guido Pagliuca che, terminata l’intervista di rito (la sfida era in diretta Rai), viene issato dai suoi calciatori con un altro coro divenuto ormai must in casa gialloblù: “noi vogliamo undici Pagliuca…”.

Aspettando il bagno di folla del Menti…