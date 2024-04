Casertana, è febbre playoff. Già oltre 350 i biglietti venduti per il settore ospiti dello stadio De Cristofaro di Giugliano. In occasione della partita di domenica (ore 20) sarà quasi certamente sold-out lo spicchio di impianto destinato ai tifosi rossoblu, nonostante i tagliandi siano destinati ai soli possessori di fidelity card. Il termometro della passione in città è altissimo: la squadra è tornata a convincere e la tifoseria si prepara a un piccolo esodo nella vicina città del napoletano. Contro i tigrotti di mister Bertotto c'è da consolidare il quarto posto e perché no, da gettare uno sguardo anche al terzo occupato dal Benevento.

Oggi, però, è una giornata di svolta per la classifica del girone C. Dinanzi alla Corte d'Appello federale si decide il destino del Taranto penalizzato in primo grado di quattro punti per inadempienze amministrative. Due le diverse violazioni contestate agli jonici dal Tribunale federale, impugnate entrambe dal club che è difeso dall'avvocato Chiacchio. Di mezzo ci sarebbe la perentorietà dei termini di alcuni pagamenti effettuati con ritardo: difficile ipotizzare una riduzione della penalizzazione in questo caso ma si vedrà oggi. Il Taranto ha due punti in meno della Casertana.

Sorda alle sollecitazioni che arrivano dall'esterno, però, la squadra si concentra sulla preparazione della gara che si preannuncia tutt'altro che semplice. Il Giugliano è una in difficoltà in questo periodo: delle ultime cinque partite ne ha perse tre ma ha comunque conquistato la matematica qualificazione ai playoff, tra l'altro per la prima volta nella sua storia. Resta però un avversario da prendere con le molle. Anche perché all'andata la Casertana, pur giocando in casa (senza tifosi), ebbe qualche problema a vincere la partita. Ad un primo tempo equilibrato con gli ospiti però pericolosi in diverse occasioni, seguì una ripresa illuminata dalla luce della classe di Curcio che si accese segnando un gol da centrocampo e servendo un assist al bacio per il 3-1 finale realizzato da Montalto. Ancora loro, sempre loro: dopo un periodo di astinenza dovuta anche all'assenza forzata del bomber di Erice, i due attaccanti principi della Casertana sono tornati a segnare insieme con continuità.

Una piacevole certezza che sta aiutando i falchetti a risalire la classifica in questo periodo felice di fine stagione regolare. E l'intesa cresce nel contesto del nuovo 4-2-3-1 organizzato da Cangelosi. L'impressione, però, è che di margini di miglioramento ce ne siano ancora tanti. Carretta, Tavernelli e Montalto stanno ancora studiando i movimenti verticali da fare per sfruttare al meglio i geniali passaggi filtranti che spesso nascono dall'ispirazione di Curcio. Domenica scorsa, in contropiede, ci è mancato poco. Palla verticale del trequartista tra i due centrali difensivi del Picerno e Montalto che non ci arriva per pochissimo. Piccoli dettagli da migliorare per rendere ancor più micidiale il potenziale offensivo della Casertana e della sua coppia gol che finora ha realizzato in totale 25 reti (14 Curcio e 11 Montalto).

Niente male ma si può fare ancor di più in vista dei playoff, soprattutto sfruttando meglio le doti realizzative che pure Tavernelli e Carretta hanno mostrato di avere. Proprio su questi temi tattici si sta concentrando il lavoro di Cangelosi che per domenica spera di avere a disposizione anche Casoli che sta accelerando il ritmo di allenamento. Al momento sono ai box solo i terzini Nicoletti e Fabbri: entrambi dovrebbero tornare a disposizione in tempo per i playoff.