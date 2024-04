Tutto come previsto, l'avvio dei playoff ci sarà martedì 7 maggio, anziché il 4. Il Consiglio direttivo della Lega Pro, infatti, riunitosi nella tarda mattinata di ieri in seduta straordinaria, ha stabilito le nuove date della post season che stabilirà la quarta squadra promossa in serie B, conseguenza dell'annunciato ricorso da parte del Taranto innanzi al Collegio di Garanzia del Coni avverso la penalizzazione di quattro punti comminatagli in primo e secondo grado di giudizio per il ritardato pagamento dei versamenti Inps nonché delle ritenute Irpef.

La discussione del ricorso dl club ionico, che punta, in particolare, almeno a uno sconto di due punti che se accolto gli consentirebbe di superare Benevento e Casertana attestandosi al terzo posto al termine della stagione regolare (se fossero tolti tutti e quattro punti il Taranto sarebbe addirittura secondo a scapito anche dell'Avellino), ci sarà venerdì 3 maggio alle 14.30, esclusivamente in modalità telematica mediante videoconferenza. La sentenza è prevista nella stessa giornata.

La Casertana, dunque, resta alla finestra in attesa che si sciolga definitivamente questo nodo anche se è chiaro scalare di un posto in classifica significherebbe partire già dal primo turno e non direttamente al turno successivo. Oltretutto i risultati giunti dagli altri due gironi della serie C, in particolare le sconfitte di Triestina e Perugia, vedono la compagine rossoblu quale migliore quarta dei tre raggruppamenti. In caso di passaggio al primo turno della fase nazionale dei playoff, infatti, la Casertana vi accederebbe come testa di serie e con la seconda partita da disputare in casa e qualora il computo della doppia sfida dovesse terminare in parità passerebbe al turno successivo perché meglio classificata al termine della stagione regolare. In questa fase, infatti, non sono previsti supplementari e rigori, previsti invece dalle semifinali. Alla fine è stata ridisegnata la mappa dei playoff con riferimento alle date. Nelle varie fasi si giocherà ogni 4 giorni, eccezion fatta per le semifinali le cui due partite disteranno un giorno in più. Si inizia il 7 maggio, mentre il secondo turno è previsto per sabato 11.

La fase nazionale prenderà il via martedì 14 con ritorno il 18, mentre le ostilità del secondo turno inizieranno il 21 maggio con ritorno sabato 25. Tre giorni dopo sarà la volta delle final four previste per martedì 28 maggio ritorno domenica 2 giugno. Lo spazio tra le due partite della finale non sarà più di una settimana ma accorciato di tre giorni con andata il 5 giugno e ritorno domenica 9 giugno.

Fatto sta che la Casertana riprenderà oggi gli allenamenti per iniziare la preparazione in vista del primo impegno della post season. Che sia tra sette giorni oppure tra undici lo si saprà solo venerdì. Fase importante, questa, per la compagine rossoblu perché si punta a mettere adeguato carico di carburante nelle proprie gambe al fine di sostenere gli sforzi per una serie, si spera quanto più lunga possibile, di partite assai ravvicinate tra loro. Nella parte finale della stagione regolare Cangelosi ha avuto modo di recuperare l'intera rosa a disposizione, eccezion fatta per il terzino Nicoletti, le cui condizioni saranno valutate alla odierna ripresa degli allenamenti.

Ormai recuperato anche Proietti che, comunque, Cangelosi ha preferito centellinarne l'impiego per evitare il rischio ricadute in considerazione dell'importanza dell'ex Ternana nell'economia del gioco. Nel 4-2-3-1, adottato stabilmente nelle ultime sette partite del girone di ritorno, Proietti dovrebbe far coppia con Toscano nella composizione della cerniera di centrocampo, settore che, tuttavia, nell'ultimo periodo ha visto la consistenza di Damian e l'esplosione di Deli, autore di una doppietta con il Sorrento. Riconfermato, ovviamente, il poker di attaccanti che vede in Montalto un autentico spauracchio per le difese avversarie.