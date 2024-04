Sorrento-Catania 3-2: la vittoria riapre l'obiettivo sui playoff

Una vittoria meritata, un risultato che il Sorrento ha caratterizzato con una costante supremazia territoriale che lo ha portato nella ripresa a segnare tre reti con Loreto, Cuccurullo e Ravasio. Solo nel finale, con una doppietta di Cianci, il Catania è riuscito a trovare varchi concreti nella difesa rossonera.

Il Sorrento passa in vantaggio in avvio di ripresa con una veloce incursione di Kolaj sulla sinistra, perfetto l’assist per Loreto che batte Albertoni (4'). La reazione del Catania è puntuale, ma inefficace. I rossoneri arretrano il baricentro nella propria metà campo senza disdegnare rapide ripartenze. Kolaj si ripete al 26’, questa volta l’assist è per Cuccurullo che raddoppia. Con il Catania alle corde, il tris di Ravasio, nonostante l’intervento di Albertoni (38’).

Il Sorrento si rilassa, ma è inutile la doppietta di Cianci (41’ e 45’) che riduce solo le distanze, lasciando la vittoria ai rossoneri.