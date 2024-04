Catania-Benevento 1-0: Cianci regala i playoff ai rossoblu: sanniti terzi

Il Benevento saluta la regular season con un ko indolore al Massimino. Giallorossi puniti da Cianci che salva il Catania e gli regala i playoff. I sanniti chiudono quindi terzi.

Auteri lascia in panchina tutti i diffidati. Tra i pali c'è Manfredini, in difesa gioca Terranova. In mezzo al campo l'inedita coppia Agazzi-Karic. In avanti Starita gioca dietro a Lanini e Bolsius. Partenza sprint del Catania, al 9' Bouah centra la traversa di testa su corner. Al 17' Cicerelli calcia alto in area da buonissima posizione.

Al 20' cambio forzato per Auteri, Pastina lascia il campo per un problema al ginocchio destro, dentro Viscardi. Al 24' il Benevento si fa vedere dalle parti di Furlan, Castellini libera l'area piccola su un cross a mezza altezza di Bolsius. Al 28' proprio l'olandese si divora lo 0-1, calciando a lato di piatto tutto solo davanti a Furlan, su cross preciso di Masciangelo.

Al 35' un rimpallo su una palla filtrante favorisce Karic, destro a botta sicura, para Furlan. Al 37' anche Manfredini deve calare il miracolo su una conclusione ravvicinata di Di Carmine. Al 43' pericolosa girata aerea di Bouah su corner di Cicerelli.

Poco dopo proprio l'ex Salernitana rischia di fare gol con un tiro cross che attraversa tutta l'area di rigore ed esce di poco. Al 46' il Catania passa: corner di Cicerelli, Cianci calcia col destro ma viene murato da Viscardi, palla che gli ritorna sul sinistro, Manfredini battuto. Rossazzurri avanti all'intervallo.

Il Benevento si ripresenta in campo con Carfora per Starita. Al 56' Cianci taglia e calcia di prima a lato col sinistro. Al 63' Auteri richiama Masciangelo e Bolsius per inserire Ciano e Perlingieri. Proprio Ciano ci prova da fuori, palla a lato. Al 67' cross di Cicerelli, Bouah si inserisce ma mette a lato in spaccata. Due minuti dopo Carfora taglia in area e crossa basso per Lanini, anticipato all'ultimo da Monaco.

Al 72' Auteri si gioca la carta Kubica per Lanini. All'83' Manfredini deve alzare sulla traversa una punizione dalla trequarti di Chiricò. Sei minuti dopo Ciano timbra la traversa da fermo. Ancora l'ex Frosinone pericoloso con un traversone al 94'. Dopo 6' di recupero c'è il triplice fischio, il finale è 1-0.